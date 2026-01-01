Levenhuk LabZZ M3 микроскоп с адаптером для фотоаппарата

Артикул: OLE-2889

Детский микроскоп в металлическом корпусе с окулярным проектором. Диапазон увеличений: от 300 до 1200 крат. Предметный столик с металлическими зажимами может перемещаться по вертикали. Подсветка микроскопа расположена под предметным столиком и работает от 2 батареек АА. При хорошем освещении подсветкой может служить зеркало. Окулярный проектор позволяет проецировать изображения микропрепаратов с объектива микроскопа на любую ровную поверхность – стену, стол или потолок. В комплекте 100 аксессуаров, адаптер для фотоаппарата, набор для проведения опытов и пластиковый кейс для хранения.



