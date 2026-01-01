images
images
images
images
images
images
images
Levenhuk LabZZ M3 микроскоп с адаптером для фотоаппарата
Levenhuk LabZZ M3 микроскоп с адаптером для фотоаппарата
Levenhuk LabZZ M3 микроскоп с адаптером для фотоаппарата
Levenhuk LabZZ M3 микроскоп с адаптером для фотоаппарата
Levenhuk LabZZ M3 микроскоп с адаптером для фотоаппарата
Levenhuk LabZZ M3 микроскоп с адаптером для фотоаппарата
Levenhuk LabZZ M3 микроскоп с адаптером для фотоаппарата

Levenhuk LabZZ M3 микроскоп с адаптером для фотоаппарата

Levenhuk
Артикул: OLE-2889

Детский микроскоп в металлическом корпусе с окулярным проектором. Диапазон увеличений: от 300 до 1200 крат. Предметный столик с металлическими зажимами может перемещаться по вертикали. Подсветка микроскопа расположена под предметным столиком и работает от 2 батареек АА. При хорошем освещении подсветкой может служить зеркало. Окулярный проектор позволяет проецировать изображения микропрепаратов с объектива микроскопа на любую ровную поверхность – стену, стол или потолок. В комплекте 100 аксессуаров, адаптер для фотоаппарата, набор для проведения опытов и пластиковый кейс для хранения. 


Описание

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки монокулярная
  • Материал оптики - полимерное оптическое стекло
  • Насадка фиксированная, неповоротная
  • Угол наклона окулярной насадки - без наклона
  • Увеличение 300-1200 крат
  • Диаметр окулярной трубки 17 мм
  • Окуляры 10х
  • Объективы 30х, 60х, 120х
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Предметный столик 60 х 65 мм, а зажимами
  • Диаметр перемещения предметного столика - неподвижный
  • Фокусировка грубая
  • Подсветка светодиодная, зеркало
  • Расположение подсветки - нижняя
  • Метод исследования - светлое поле
  • Источник питания 2 бабтарейки АА (в комплект не входят)
  • Окулярный проектор в комплекте
  • Уровень пользователя - для детей

Комплектация

  • Микроскоп
  • Окулярный проектор
  • Адаптер для фотоаппарата
  • Окуляр
  • Готовые микропрепараты – 5 шт.
  • Предметные стекла – 18 шт.
  • Покровные стекла – 36 шт.
  • Наклейки для стекол – 18 шт.
  • Флакон с красителем – 2 шт.
  • Пустой флакон – 4 шт.
  • Лупа
  • Скальпель
  • Лопаточка
  • Пинцет
  • Палочка для размешивания
  • Пробирка с пробкой
  • Чашка Петри
  • Пипетка
  • Мерный стаканчик
  • Запасная лампочка
  • Пластиковый кейс
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
С Днем фотографа
С Днем фотографа
Джанни Гардин
Джанни Гардин
Ж.-Б. Мондино – фотограф знаменитостей и живой наблюдатель умирания моды
Ж.-Б. Мондино – фотограф знаменитостей и живой наблюдатель умирания моды
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.