Levenhuk LabZZ M3 микроскоп с адаптером для фотоаппарата

Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки монокулярная
- Материал оптики - полимерное оптическое стекло
- Насадка фиксированная, неповоротная
- Угол наклона окулярной насадки - без наклона
- Увеличение 300-1200 крат
- Диаметр окулярной трубки 17 мм
- Окуляры 10х
- Объективы 30х, 60х, 120х
- Револьверное устройство на 3 объектива
- Предметный столик 60 х 65 мм, а зажимами
- Диаметр перемещения предметного столика - неподвижный
- Фокусировка грубая
- Подсветка светодиодная, зеркало
- Расположение подсветки - нижняя
- Метод исследования - светлое поле
- Источник питания 2 бабтарейки АА (в комплект не входят)
- Окулярный проектор в комплекте
- Уровень пользователя - для детей