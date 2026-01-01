Levenhuk LabZZ M2 микроскоп

Источник освещения расположен под предметным столиком, поэтому при помощи микроскопа можно изучать только прозрачные объекты.
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- тип насадки - монокулярные
- Материал оптики - полимерное оптическое стекло
- Насадка фикированная (неповоротная)
- Увеличение 100-900 крат
- Окуляры 10х
- Объективы 10х, 40х, 90х
- Револьверное устройство на три объектива
- Предметный столик размером 60х65мм, с зажимами
- Диапазон перемещения предметного столика неподвижный
- Фокусировка грубая
- Подсветка светодиодная, зеркало
- Источник питания 2 батарейки АА
- Расположение подсветки - нижняя
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для детей