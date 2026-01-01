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Levenhuk LabZZ M2 микроскоп
Levenhuk LabZZ M2 микроскоп
Levenhuk LabZZ M2 микроскоп
Levenhuk LabZZ M2 микроскоп
Levenhuk LabZZ M2 микроскоп
Levenhuk LabZZ M2 микроскоп

Levenhuk LabZZ M2 микроскоп

Levenhuk
Артикул: OLE-2885

Детский пластиковый микроскоп. Диапазон увеличений: дает три фиксированных увеличения – 100х, 400х и 900х. Возможность изучать прозрачные образцы. Светодиодная подсветка работает от батареек АА (покупаются отдельно), есть подсветка зеркалом. Предметный столик снабжен зажимами. Микроскоп несовместим с цифровыми камерами Levenhuk. В комплекте микропрепараты и набор для опытов. 

Описание

 Источник освещения расположен под предметным столиком, поэтому при помощи микроскопа можно изучать только прозрачные объекты.

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • тип насадки - монокулярные
  • Материал оптики - полимерное оптическое стекло
  • Насадка фикированная (неповоротная)
  • Увеличение 100-900 крат
  • Окуляры 10х
  • Объективы 10х, 40х, 90х
  • Револьверное устройство на три объектива
  • Предметный столик размером 60х65мм, с зажимами
  • Диапазон перемещения предметного столика неподвижный
  • Фокусировка грубая
  • Подсветка светодиодная, зеркало
  • Источник питания 2 батарейки АА
  • Расположение подсветки - нижняя
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для детей

Комплектация

  • Микроскоп
  • Окуляр
  • Пипетка
  • Готовые микропрепараты – 3 шт.
  • Предметные стекла – 3 шт.
  • Покровные стекла – 6 шт.
  • Наклейки для стекол – 6 шт.
  • Фиксатор
  • Морская соль
  • Флакон с артемией
  • Инкубатор для артемии
  • Лопаточка
  • Скальпель
  • Пестик
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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