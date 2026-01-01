Levenhuk LabZZ M101 микроскоп Orange\Апельсин

Артикул: OLE-2903

Оранжевый детский микроскоп с набором для опытов и микропрепаратами в комплекте. Увеличения 40, 64, 100, 160, 400 и 640 крат. Двухпозиционный окуляр для быстрой смены увеличения. Окулярная насадка наклонена на 45°. Светодиодная подсветка на 2 батарейках АА ( в комплект не входят). Предметный столик снабжен зажимами.