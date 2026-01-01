Levenhuk LabZZ M101 микроскоп Lime\Лайм

Источник освещения расположен под предметным столиком, поэтому при помощи микроскопа можно изучать только прозрачные объекты.
Характеристики:
- Тип микроскопа биологические
- тип насадки - монокулярные
- Материал оптики - полимерное оптическое стекло
- Насадка фикированная (неповоротная)
- Угол наклона окулярной насадки 45°
- Увеличение 40-640 крат
- Окуляры WF10x–16x (двухпозиционный)
- Объективы 4x, 10x, 40x
- револьверное устройство на три объектива
- Предметный столик диаметром 82 мм, с зажимами
- Диапазон перемещения предметного столика 0-15 мм по вертикали
- Диафрагма - диск с диафрагмами (6 отверстий)
- Фокусировка грубая
- Подсветка светодиодная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания 2 батарейки АА
- Расположение подсветки - нижняя
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для детей