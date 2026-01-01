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Levenhuk LabZZ M101 микроскоп Lime\Лайм
Levenhuk LabZZ M101 микроскоп Lime\Лайм
Levenhuk LabZZ M101 микроскоп Lime\Лайм
Levenhuk LabZZ M101 микроскоп Lime\Лайм
Levenhuk LabZZ M101 микроскоп Lime\Лайм

Levenhuk LabZZ M101 микроскоп Lime\Лайм

Levenhuk
Артикул: OLE-2910

Светло-зеленый детский микроскоп с набором для опытов и микропрепаратами в комплекте. Увеличения 40, 64, 100, 160, 400 и 640 крат. Двухпозиционный окуляр для быстрой смены увеличения. Окулярная насадка наклонена на 45°. Светодиодная подсветка на 2 батарейках АА ( в комплект не входят). Предметный столик снабжен зажимами.

Описание

 Источник освещения расположен под предметным столиком, поэтому при помощи микроскопа можно изучать только прозрачные объекты.

Характеристики:

  • Тип микроскопа биологические
  • тип насадки - монокулярные
  • Материал оптики - полимерное оптическое стекло
  • Насадка фикированная (неповоротная)
  • Угол наклона окулярной насадки 45°
  • Увеличение 40-640 крат
  • Окуляры WF10x–16x (двухпозиционный)
  • Объективы 4x, 10x, 40x
  • револьверное устройство на три объектива
  • Предметный столик диаметром 82 мм, с зажимами
  • Диапазон перемещения предметного столика 0-15 мм по вертикали
  • Диафрагма  - диск с диафрагмами (6 отверстий)
  • Фокусировка грубая
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания 2 батарейки АА
  • Расположение подсветки - нижняя
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для детей

Комплектация

  • Микроскоп
  • Объективы: 4х, 10х и 40х
  • Окуляр WF10x–16x
  • Круглый предметный столик с зажимами
  • Диск с диафрагмами
  • Встроенный нижний осветитель на светодиодах
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
  • Набор для опытов Levenhuk K50

В набор для опытов К50 входит:

  • Руководство «Интересный микроскоп. Изучаем микромир»
  • Пинцет
  • Инкубатор для артемии
  • Микротом
  • Флакон с дрожжами
  • Флакон со смолой для изготовления препаратов
  • Флакон с морской солью
  • Флакон с артемией (морским рачком)
  • 5 готовых образцов и 5 чистых предметных стекол
  • Пипетка
  • Пылезащитный чехол

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