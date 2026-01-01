Levenhuk LabZZ M1 микроскоп

Артикул: OLE-3069

Детский пластиковый микроскоп. Диапазон увеличений: дает три фиксированных увеличения – 100х, 200х и 300х. Возможность изучать прозрачные образцы. Светодиодная подсветка работает от батареек АА (покупаются отдельно), есть подсветка зеркалом. Предметный столик снабжен зажимами. Микроскоп несовместим с цифровыми камерами Levenhuk. В комплекте микропрепараты и набор для опытов.