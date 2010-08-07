Levenhuk LabZZ DM200 LCD микроскоп цифровой

Описание

Высокое разрешение каждого кадра позволяет создавать максимально детализированные снимки образцов. Запись ведется на карту памяти, которая приобретается отдельно. Для управления фото- и видеофункциями можно использовать беспроводной пульт, входящий в комплект поставки.

С помощью цифрового микроскопа можно изучать минералы, ткани, монеты, электронику и разные механизмы. Также микроскоп пригодится для исследования биологических образцов, готовых микропрепаратов и даже насекомых.

Характеристики:

Тип насадки цифровой дисплей/монитор ПК

Материал насадки - оптическое стекло

Метод исследования - светлое поле

Насадка цветной неповоротный ЖК-экран 4,3"

Увеличение 17-220 крат

Предметный столик 120 х 180 мм, с зажимами

Диапазон перемещения предметного столика 83/43 мм

Фокусировка - грубая, диапазон регулировки 93 мм

Подсветка - светодиодная

Регулировка яркости - есть

Источник питания: микроскоп 110-220В, 5В, 1А через кабель USB, аккумулятор 1800мАч, пульт ДУ: 1 батарейка типа CR2025 (в комплекте)

Тип лампы подсветки - осветитель восновании и подсветка внутри объектива

Время работы от аккумулятора 2,5 часа, время зарядка около 20 чаосв

Число мегапикселей: сенсор - 1, изобрадение - 12

Чувствительный элемент 1/4` CMOS

Размер пикселя 3 мкм

Возможность записывания видео

Спектральный анализ 410-1100 нм

Баланс белого - ручной

Контрль экспозиции - ручной

ПО, драйверы AMCAP (Windows 7/8), ViewPlayCap (Windows 10)

Системные требования Windows 7/8/10, Mac OS

Выход miniUSB, слот карты памяти microSD

Возможность подключения другого оборудования поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ

Фото *.jpg



Видео *.avi

Максимальное разрешение фото: 4032x3024 пикс.; видео: 1080 FHD 1920x1080 пикс.







