Levenhuk LabZZ DM200 LCD микроскоп цифровой

Высокое разрешение каждого кадра позволяет создавать максимально детализированные снимки образцов. Запись ведется на карту памяти, которая приобретается отдельно. Для управления фото- и видеофункциями можно использовать беспроводной пульт, входящий в комплект поставки.
С помощью цифрового микроскопа можно изучать минералы, ткани, монеты, электронику и разные механизмы. Также микроскоп пригодится для исследования биологических образцов, готовых микропрепаратов и даже насекомых.
Характеристики:
- Тип насадки цифровой дисплей/монитор ПК
- Материал насадки - оптическое стекло
- Метод исследования - светлое поле
- Насадка цветной неповоротный ЖК-экран 4,3"
- Увеличение 17-220 крат
- Предметный столик 120 х 180 мм, с зажимами
- Диапазон перемещения предметного столика 83/43 мм
- Фокусировка - грубая, диапазон регулировки 93 мм
- Подсветка - светодиодная
- Регулировка яркости - есть
- Источник питания: микроскоп 110-220В, 5В, 1А через кабель USB, аккумулятор 1800мАч, пульт ДУ: 1 батарейка типа CR2025 (в комплекте)
- Тип лампы подсветки - осветитель восновании и подсветка внутри объектива
- Время работы от аккумулятора 2,5 часа, время зарядка около 20 чаосв
- Число мегапикселей: сенсор - 1, изобрадение - 12
- Чувствительный элемент 1/4` CMOS
- Размер пикселя 3 мкм
- Возможность записывания видео
- Спектральный анализ 410-1100 нм
- Баланс белого - ручной
- Контрль экспозиции - ручной
- ПО, драйверы AMCAP (Windows 7/8), ViewPlayCap (Windows 10)
- Системные требования Windows 7/8/10, Mac OS
- Выход miniUSB, слот карты памяти microSD
- Возможность подключения другого оборудования поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ
- Фото *.jpg
- Видео *.avi
- Максимальное разрешение фото: 4032x3024 пикс.; видео: 1080 FHD 1920x1080 пикс.