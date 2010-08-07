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Levenhuk LabZZ DM200 LCD микроскоп цифровой
Levenhuk LabZZ DM200 LCD микроскоп цифровой
Levenhuk LabZZ DM200 LCD микроскоп цифровой
Levenhuk LabZZ DM200 LCD микроскоп цифровой
Levenhuk LabZZ DM200 LCD микроскоп цифровой
Levenhuk LabZZ DM200 LCD микроскоп цифровой
Levenhuk LabZZ DM200 LCD микроскоп цифровой
Levenhuk LabZZ DM200 LCD микроскоп цифровой

Levenhuk LabZZ DM200 LCD микроскоп цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-2897

Цифровой микроскоп – увеличительный прибор для наблюдений, фотографирования и видеозаписи исследований. Изображение с объектива можно наблюдать на встроенном цветном ЖК-экране (диагональю 11 см), либо на экрае Пк, подключив микроскоп через кабель, входящий в комплект. Оптическое увеличение составляет от 17 до 55 крат, цифровое – от 17 до 220 крат. Результаты можно фотографировать в качестве 12 Мпикс, а вести запись видео – в качестве Full HD. В микроскопе установлена комбинированная светодиодная подсветка с регулировкой яркости.

Описание

 Высокое разрешение каждого кадра позволяет создавать максимально детализированные снимки образцов. Запись ведется на карту памяти, которая приобретается отдельно. Для управления фото- и видеофункциями можно использовать беспроводной пульт, входящий в комплект поставки.

С помощью цифрового микроскопа можно изучать минералы, ткани, монеты, электронику и разные механизмы. Также микроскоп пригодится для исследования биологических образцов, готовых микропрепаратов и даже насекомых.

Характеристики:

  • Тип насадки цифровой дисплей/монитор ПК
  • Материал насадки - оптическое стекло
  • Метод исследования - светлое поле
  • Насадка цветной неповоротный ЖК-экран 4,3"
  • Увеличение 17-220 крат
  • Предметный столик 120 х 180 мм, с зажимами
  • Диапазон перемещения предметного столика 83/43 мм
  • Фокусировка  - грубая, диапазон регулировки 93 мм
  • Подсветка - светодиодная
  • Регулировка яркости - есть
  •  Источник питания: микроскоп 110-220В, 5В, 1А через кабель USB, аккумулятор 1800мАч, пульт ДУ: 1 батарейка типа CR2025 (в комплекте)
  • Тип лампы подсветки - осветитель восновании и подсветка внутри объектива
  • Время работы от аккумулятора 2,5 часа, время зарядка около 20 чаосв
  •  Число мегапикселей: сенсор - 1, изобрадение - 12
  • Чувствительный элемент 1/4` CMOS
  • Размер пикселя 3 мкм
  • Возможность записывания видео
  • Спектральный анализ 410-1100 нм
  • Баланс белого - ручной
  • Контрль экспозиции - ручной
  • ПО, драйверы AMCAP (Windows 7/8), ViewPlayCap (Windows 10)
  • Системные требования Windows 7/8/10, Mac OS
  • Выход miniUSB, слот карты памяти microSD
  • Возможность подключения другого оборудования поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ
  • Фото *.jpg
  • Видео *.avi
  • Максимальное разрешение фото: 4032x3024 пикс.; видео: 1080 FHD 1920x1080 пикс.



Комплектация

  • Микроскоп с ЖК-экраном
  • Предметный столик с зажимами и предметными стеклами
  • Инфракрасный пульт дистанционного управления
  • Готовые микропрепараты:
    • Крыло саранчи (Locust wing)
    • Крыло пчелы (Honeybee wing)
    • Ножка пчелы (Honeybee leg)
    • Микроскопическая водоросль (Laver)
    • Стебель сосны (Pine tree stem)
    • Стебель гвоздики (Carnation stem)
    • Перо канарейки (Canary feather)
    • Коровий волос (Cow hair)
    • Чешуя золотой рыбки (Goldfish scale)
    • Зерно картофельного крахмала (Potato starch)
    • Стебель кукурузы (Corn stem)
    • Кожица лука (Onion epidermis)
  • Кабель питания
  • Сетевой адаптер
  • Кабель USB
  • Батарейка CR2025
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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