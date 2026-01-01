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Levenhuk DTX TV LCD микроскоп цифровой
Levenhuk DTX TV LCD микроскоп цифровой
Levenhuk DTX TV LCD микроскоп цифровой
Levenhuk DTX TV LCD микроскоп цифровой
Levenhuk DTX TV LCD микроскоп цифровой
Levenhuk DTX TV LCD микроскоп цифровой
Levenhuk DTX TV LCD микроскоп цифровой
Levenhuk DTX TV LCD микроскоп цифровой

Levenhuk DTX TV LCD микроскоп цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-3566

Цифровой USB-микроскоп с ЖК-дисплеем, штативом и цифровой камерой 3 МПикс. Увеличение 10-220 крат. Верхняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Встроенный литий-ионный аккумулятор. Цветной ЖК-дисплей 2,4". Поддерживаются карты памяти microSD до 32 ГБ.

Описание

Микроскоп способен работать в трех режимах: обычные наблюдения, запись фото и видео на карту памяти, а также вывод изображения на экран монитора или телевизора. В комплекте идут все необходимые кабели и программа для обработки изображений. Для удобства использования микроскоп оснащен пультом дистанционного управления, который позволяет осуществлять фото- и видеосъемку без прямого контакта с устройством. Это особенно удобно, если микроскоп уже сфокусирован и любое прикосновение может сбить настройку.

Микроскоп предназначен для прикладных работ. На предметном столике имеются измерительные шкалы, а идущее в комплекте программное обеспечение позволяет измерять линейные размеры образцов. Подсветка микроскопа состоит из ярких светодиодов, яркость которых можно регулировать. Фокусировка осуществляется вручную путем перемещения микроскопа вдоль штатива вверх и вниз. Предметный столик оснащен металлическими препаратодержателями

 Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровые
  • Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка цветной ЖК-экран 2,4", неповоротный
  • Увеличение 10-220 крат
  • Предметный столик 120x165 мм, с зажимами и измерительной шкалой
  • Диапазон перемещения предметного столика неподвижный
  • Фокусировка ручная, 10-50 мм
  • Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
  • Источник питания 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В; встроенный Li-ion аккумулятор
  • Время работы от аккумулятора: 1,5 часа; время зарядки: 2 часа
  • Число мегапикселей 3
  • Возможность записи видео есть
  • Кадровая частота 30
  • ПО, драйвера ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов
  • Выход USB 2.0, TV, HDMI
  • Системные требования Windows 7/8/10, Mac 10.7 и выше, P4 1,8 ГГц и выше, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM, монитор с HDMI-входом
  • Поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплекте карта памяти microSD 4 Гб)
  • Фото *.jpg 12M, 8M, 5M, 3M
  • Видео *.avi 1080p, 720p, VGA
  • Расположение подсветки - верхняя
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
  • Назначение - прикладные

Комплектация

  • Цифровой микроскоп
  • Штатив
  • Сетевой адаптер
  • Пульт дистанционного управления для фотографирования и записи видео
  • HDMI-кабель
  • USB-кабель
  • TV-кабель
  • Карта памяти microSD 4 Гб
  • Компакт-диск с программным обеспечением
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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