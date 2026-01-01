Levenhuk DTX TV LCD микроскоп цифровой

Описание

Микроскоп способен работать в трех режимах: обычные наблюдения, запись фото и видео на карту памяти, а также вывод изображения на экран монитора или телевизора. В комплекте идут все необходимые кабели и программа для обработки изображений. Для удобства использования микроскоп оснащен пультом дистанционного управления, который позволяет осуществлять фото- и видеосъемку без прямого контакта с устройством. Это особенно удобно, если микроскоп уже сфокусирован и любое прикосновение может сбить настройку.

Микроскоп предназначен для прикладных работ. На предметном столике имеются измерительные шкалы, а идущее в комплекте программное обеспечение позволяет измерять линейные размеры образцов. Подсветка микроскопа состоит из ярких светодиодов, яркость которых можно регулировать. Фокусировка осуществляется вручную путем перемещения микроскопа вдоль штатива вверх и вниз. Предметный столик оснащен металлическими препаратодержателями

Характеристики: