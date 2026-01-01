Levenhuk DTX TV LCD микроскоп цифровой

Микроскоп способен работать в трех режимах: обычные наблюдения, запись фото и видео на карту памяти, а также вывод изображения на экран монитора или телевизора. В комплекте идут все необходимые кабели и программа для обработки изображений. Для удобства использования микроскоп оснащен пультом дистанционного управления, который позволяет осуществлять фото- и видеосъемку без прямого контакта с устройством. Это особенно удобно, если микроскоп уже сфокусирован и любое прикосновение может сбить настройку.
Микроскоп предназначен для прикладных работ. На предметном столике имеются измерительные шкалы, а идущее в комплекте программное обеспечение позволяет измерять линейные размеры образцов. Подсветка микроскопа состоит из ярких светодиодов, яркость которых можно регулировать. Фокусировка осуществляется вручную путем перемещения микроскопа вдоль штатива вверх и вниз. Предметный столик оснащен металлическими препаратодержателями
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые
- Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка цветной ЖК-экран 2,4", неповоротный
- Увеличение 10-220 крат
- Предметный столик 120x165 мм, с зажимами и измерительной шкалой
- Диапазон перемещения предметного столика неподвижный
- Фокусировка ручная, 10-50 мм
- Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
- Источник питания 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В; встроенный Li-ion аккумулятор
- Время работы от аккумулятора: 1,5 часа; время зарядки: 2 часа
- Число мегапикселей 3
- Возможность записи видео есть
- Кадровая частота 30
- ПО, драйвера ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов
- Выход USB 2.0, TV, HDMI
- Системные требования Windows 7/8/10, Mac 10.7 и выше, P4 1,8 ГГц и выше, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM, монитор с HDMI-входом
- Поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплекте карта памяти microSD 4 Гб)
- Фото *.jpg 12M, 8M, 5M, 3M
- Видео *.avi 1080p, 720p, VGA
- Расположение подсветки - верхняя
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
- Назначение - прикладные