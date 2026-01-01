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Levenhuk DTX 500 Mobi микроскоп цифровой
Levenhuk DTX 500 Mobi микроскоп цифровой
Levenhuk DTX 500 Mobi микроскоп цифровой
Levenhuk DTX 500 Mobi микроскоп цифровой
Levenhuk DTX 500 Mobi микроскоп цифровой
Levenhuk DTX 500 Mobi микроскоп цифровой

Levenhuk DTX 500 Mobi микроскоп цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-3564

Портативный микроскоп со встроенным ЖК-дисплеем и цифровой камерой 5 МПикс. Увеличение 20-500 крат. Светодиодная подсветка с регулировкой яркости состоит из 8 светодидов.Встроенный литий-ионный аккумулятор.  Поворотный цветной ЖК-дисплей 3", поддерживаются карты памяти microSD до 32 ГБ.

Описание

Микроскоп обладает возможностью делать фотографии и записывать видео, которые сохраняются на карте памяти microSD. Чтобы перенести эти файлы на компьютер, необходимо подключить микроскоп через USB-кабель, который идет в комплекте. Вместе с прибором предоставляется специальное программное обеспечение, позволяющее редактировать записи и проводить измерения с высокой точностью - до 1 микрометра.

Микроскоп работает от литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает до 4 часов непрерывной работы без подключения к сети.

 Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровые
  • Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка цветной ЖК-экран 3", поворотный
  • Увеличение 20-500 крат
  • Фокусировка ручная, 0–30 мм
  • Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
  • Источник питания 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В, 1 A на выходе; Li-ion аккумулятор 3,7 В/1050 мАч
  • время работы от аккумулятора: 4 часа; время зарядки: 5 часов
  • Число мегапикселей 5
  • Возможность записи видео есть
  • Кадровая частота 30
  • Максимальное разрешение 12 Mпикс, 9 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 1,3 Mпикс, VGA
  • ПО, драйвера ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов
  • Выход USB 2.0
  • Системные требования ОС Windows 7/8/10, Mac 10.6~10.15, ЦПУ от P4 1,8 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 32 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM
  • Поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплект не входит)
  • Фото *.jpg
  • Видео *.avi
  • Расположение подсветки - верхняя
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих
  • Назначение - прикладные

Комплектация

  • Микроскоп
  • Штатив
  • Сетевой адаптер
  • USB-кабель
  • AV-кабель
  • Литий-ионный аккумулятор
  • Ремешок на руку
  • Защитный чехол
  • Салфетка для оптики
  • Диск с программным обеспечением
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон


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