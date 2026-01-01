Levenhuk DTX 500 Mobi микроскоп цифровой

Описание

Микроскоп обладает возможностью делать фотографии и записывать видео, которые сохраняются на карте памяти microSD. Чтобы перенести эти файлы на компьютер, необходимо подключить микроскоп через USB-кабель, который идет в комплекте. Вместе с прибором предоставляется специальное программное обеспечение, позволяющее редактировать записи и проводить измерения с высокой точностью - до 1 микрометра.

Микроскоп работает от литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает до 4 часов непрерывной работы без подключения к сети.

Характеристики: