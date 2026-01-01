Levenhuk DTX 500 LCD микроскоп цифровой

Микроскоп можно подключить к компьютеру с помощью стандартного кабеля USB и скопировать файлы с карты памяти. AV-выход позволяет выводить изображение с объектива микроскопа на телевизор или проектор в реальном времени.
Предметный столик микроскопа имеет измерительную шкалу (8 см по оси x, 6 см по оси y) и два зажима для закрепления образца под камерой.
Микроскоп работает от литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает до 2 часов непрерывной работы без подключения к сети.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые
- Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка цветной ЖК-экран 3,5", неповоротный
- Увеличение 20-500 крат
- Предметный столик 95x98мм, с зажимами и измерительной шкалой
- Диапазон перемещения предметного столика 0-40 мм по вертикали
- Фокусировка ручная, 0–150 мм
- Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
- Источник питания 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В, 1 A на выходе; Li-ion аккумулятор 3,7 В/1050 мАч
- Время работы от аккумулятора: 4 часа; время зарядки: 2 часов
- Число мегапикселей 5 (с интерполяцией до 12)
- Возможность записи видео есть
- Кадровая частота 30
- Максимальное разрешение 12 Mпикс, 9 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 1,3 Mпикс, VGA
- ПО, драйвера ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов
- Выход USB 2.0
- Системные требования ОС Windows 7/8/10, Mac 10.6~10.15, ЦПУ от P4 1,8 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM
- Поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплект не входит)
- Фото *.jpg
- Видео *.avi
- Расположение подсветки - верхняя
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих
- Назначение - прикладные