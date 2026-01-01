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Levenhuk DTX 500 LCD микроскоп цифровой
Levenhuk DTX 500 LCD микроскоп цифровой
Levenhuk DTX 500 LCD микроскоп цифровой
Levenhuk DTX 500 LCD микроскоп цифровой
Levenhuk DTX 500 LCD микроскоп цифровой
Levenhuk DTX 500 LCD микроскоп цифровой
Levenhuk DTX 500 LCD микроскоп цифровой

Levenhuk DTX 500 LCD микроскоп цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-3565

Цифровой USB-микроскоп с ЖК-дисплеем и цифровой камерой 5 МПикс. Увеличение 20-500 крат. Светодиодная подсветка с регулировкой яркости состоит из 8 светодидов.Встроенный литий-ионный аккумулятор. Цветной ЖК-дисплей 3,5", с помощью кнопок на корпусе можно регулировать яркость изображения, экспозицию и цветовой баланс. Поддерживаются карты памяти microSD до 32 ГБ.

Описание

Микроскоп можно подключить к компьютеру с помощью стандартного кабеля USB и скопировать файлы с карты памяти. AV-выход позволяет выводить изображение с объектива микроскопа на телевизор или проектор в реальном времени.

Предметный столик микроскопа имеет измерительную шкалу (8 см по оси x, 6 см по оси y) и два зажима для закрепления образца под камерой.

Микроскоп работает от литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает до 2 часов непрерывной работы без подключения к сети.

 Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровые
  • Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка цветной ЖК-экран 3,5", неповоротный
  • Увеличение 20-500 крат
  • Предметный столик 95x98мм, с зажимами и измерительной шкалой
  • Диапазон перемещения предметного столика 0-40 мм по вертикали
  • Фокусировка ручная, 0–150 мм
  • Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
  • Источник питания 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В, 1 A на выходе; Li-ion аккумулятор 3,7 В/1050 мАч
  • Время работы от аккумулятора: 4 часа; время зарядки: 2 часов
  • Число мегапикселей 5 (с интерполяцией до 12)
  • Возможность записи видео есть
  • Кадровая частота 30
  • Максимальное разрешение 12 Mпикс, 9 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 1,3 Mпикс, VGA
  • ПО, драйвера ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов
  • Выход USB 2.0
  • Системные требования ОС Windows 7/8/10, Mac 10.6~10.15, ЦПУ от P4 1,8 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM
  • Поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплект не входит)
  • Фото *.jpg
  • Видео *.avi
  • Расположение подсветки - верхняя
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих
  • Назначение - прикладные

Комплектация

  • Микроскоп
  • Сетевой адаптер
  • Литий-ионный аккумулятор
  • USB-кабель
  • AV-кабель
  • Салфетка для оптики
  • Шкала калибровки
  • Диск с программным обеспечением
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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