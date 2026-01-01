Levenhuk DTX 500 LCD микроскоп цифровой

Описание

Микроскоп можно подключить к компьютеру с помощью стандартного кабеля USB и скопировать файлы с карты памяти. AV-выход позволяет выводить изображение с объектива микроскопа на телевизор или проектор в реальном времени.

Предметный столик микроскопа имеет измерительную шкалу (8 см по оси x, 6 см по оси y) и два зажима для закрепления образца под камерой.

Микроскоп работает от литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает до 2 часов непрерывной работы без подключения к сети.

Характеристики: