Levenhuk DTX 30 микроскоп цифровой

Микроскоп подключается к компьютеру или ноутбуку через USB 2.0 порт. Для изучения образцов и обработки изображений используется программа захвата изображения, которая входит в комплект поставки. Интерфейс программы интуитивно понятен, на панели управления есть кнопки для редактирования изображений и видео, печати, сохранения результатов на жесткий диск и других функций. Программа позволяет измерять изучаемый образец, для этого нужно указать размеры захваченного участка. Она умеет измерять длину объекта, периметр, радиус/диаметр, а также разнообразные углы
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые
- Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
- Материал оптики - оптическое стекло
- Увеличение 20-230 крат
- Фокусировка ручная, 0–150 мм
- Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
- Источник питания 5 В постоянного тока через USB-кабель
- Число мегапикселей 2
- Возможность записи видео есть
- Формат изображения 1600x1200, 1280x720, 640x480
- ПО, драйвера ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов
- Выход USB 2.0
- Системные требования ОС Windows 7/8/10, Mac 10.6~10.15, ЦПУ от P4 1,8 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM
- Фото *.jpg
- Видео *.avi
- Расположение подсветки - верхняя
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих, для детей
- Назначение - прикладные/детские