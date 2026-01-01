Levenhuk DTX 30 микроскоп цифровой

Описание

Микроскоп подключается к компьютеру или ноутбуку через USB 2.0 порт. Для изучения образцов и обработки изображений используется программа захвата изображения, которая входит в комплект поставки. Интерфейс программы интуитивно понятен, на панели управления есть кнопки для редактирования изображений и видео, печати, сохранения результатов на жесткий диск и других функций. Программа позволяет измерять изучаемый образец, для этого нужно указать размеры захваченного участка. Она умеет измерять длину объекта, периметр, радиус/диаметр, а также разнообразные углы

Характеристики:





