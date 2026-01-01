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Levenhuk DTX 30 микроскоп цифровой
Levenhuk DTX 30 микроскоп цифровой
Levenhuk DTX 30 микроскоп цифровой
Levenhuk DTX 30 микроскоп цифровой
Levenhuk DTX 30 микроскоп цифровой
Levenhuk DTX 30 микроскоп цифровой

Levenhuk DTX 30 микроскоп цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-3563

Цифровой USB-микроскоп со штативом и цифровой камерой 2 МПикс. Увеличение 20-230 крат. Светодиодная подсветка с регулировкой яркости состоит из 8 светодидов. Микроскоп пригодится в разных областях: в радиоэлектронике, ювелирном деле, биологии, зоологии и др.

Описание

Микроскоп подключается к компьютеру или ноутбуку через USB 2.0 порт. Для изучения образцов и обработки изображений используется программа захвата изображения, которая входит в комплект поставки. Интерфейс программы интуитивно понятен, на панели управления есть кнопки для редактирования изображений и видео, печати, сохранения результатов на жесткий диск и других функций. Программа позволяет измерять изучаемый образец, для этого нужно указать размеры захваченного участка. Она умеет измерять длину объекта, периметр, радиус/диаметр, а также разнообразные углы

 Характеристики:


  • Тип микроскопа цифровые
  • Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Увеличение 20-230 крат
  • Фокусировка ручная, 0–150 мм
  • Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
  • Источник питания 5 В постоянного тока через USB-кабель
  • Число мегапикселей 2
  • Возможность записи видео есть
  • Формат изображения 1600x1200, 1280x720, 640x480
  • ПО, драйвера ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов
  • Выход USB 2.0
  • Системные требования ОС Windows 7/8/10, Mac 10.6~10.15, ЦПУ от P4 1,8 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM
  • Фото *.jpg
  • Видео *.avi
  • Расположение подсветки - верхняя
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих, для детей
  • Назначение - прикладные/детские

Комплектация

  • Микроскоп с USB-кабелем
  • Штатив
  • Защитная пластиковая крышка на объектив
  • Диск с программным обеспечением
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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