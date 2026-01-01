Levenhuk Discovery Nano Polar микроскоп с книгой

Описание

Оптика микроскопа сделана из стекла и построена вокруг 10-кратного широкопольного окуляра и трех ахроматических объективов с увеличениями 4х, 10х и 40х. 40-кратный объектив подпружинен.

В комплекте имеется набор микропрепаратов Levenhuk Discovery «Флора и фауна», состоящий из 24 готовых образцов.

Книга знаний «Невидимый мир» позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира и рассказывает о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.

Характеристики:

