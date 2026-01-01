images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Levenhuk Discovery Nano Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Nano Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Nano Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Nano Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Nano Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Nano Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Nano Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Nano Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Nano Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Nano Polar микроскоп с книгой

Levenhuk Discovery Nano Polar микроскоп с книгой

Levenhuk
Артикул: OLE-3003

Монокулярный микроскоп с ахроматической насадкой укомплектован несколькими разнофокусными объективами. Монокулярная насадка имеет наклон 30°, ее можно разворачивать на 360°. Предметный столик оснащен зажимами. В систему освещения входят два светодиода (верхний и нижний), есть диск с диафрагмами, который помогает настраивать интенсивность светового потока от нижнего осветителя. Наличие точной фокусировки. Диапазон увеличений от 40 до 400 крат. В комплекте книга знаний "Невидимый мир". Корпус выполнен в черно-белых тонах.

Описание

Оптика микроскопа сделана из стекла и построена вокруг 10-кратного широкопольного окуляра и трех ахроматических объективов с увеличениями 4х, 10х и 40х. 40-кратный объектив подпружинен.

В комплекте имеется набор микропрепаратов Levenhuk Discovery «Флора и фауна», состоящий из 24 готовых образцов.

Книга знаний «Невидимый мир» позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира и рассказывает о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.

Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровой, световой/оптический, биологический
  • Тип насадки - монокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка - поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной трубки 30°
  • Увеличение 40-400 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры - WF10x 
  • Объективы - ахроматические: 4x, 10x, 40xs (подпружиненный)
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Конденсор  N.A. 0,65 
  • Диафрагма - диск с диафрагмами (6 отверстий)
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм)
  • Предметный столик 90 х 90 мм с зажимами
  • Диапазон перемещения предметного столика - 0-10 мм по вертикали
  • Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
  • Источник питания 110–240 В или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
  • Тип лампы подсветки - нижняя: 0,2 Вт; верхняя: 0,1 Вт
  • Расположение подсветки - комбинированное
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих
  • Назначение - школьные/учебные
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Размер 15,5×33,5×22,5 см
  • Вес 1,69 кг

Комплектация

  • Микроскоп
  • Окуляр WF10x
  • Ахроматические объективы 4х, 10х, 40хs
  • Пылезащитный чехол
  • Книга знаний «Невидимый мир»
  • Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery «Флора и фауна», 24 шт.
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Тед Гор — Проводник в Мир Эмоционального Ландшафта
Тед Гор — Проводник в Мир Эмоционального Ландшафта
Ошибки фотографа — Игорь Алексеев | ФотоВидеоФест 2024
Ошибки фотографа — Игорь Алексеев | ФотоВидеоФест 2024
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.