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Levenhuk Discovery Micro Terra микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Micro Terra микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Micro Terra микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Micro Terra микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Micro Terra микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Micro Terra микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Micro Terra микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Micro Terra микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Micro Terra микроскоп с книгой

Levenhuk Discovery Micro Terra микроскоп с книгой

Levenhuk
Артикул: OLE-3009

Биологический монокулярный микроскоп начального уровня укомплектован несколькими разнофокусными объективами. Монокулярная насадка имеет наклон 45°. Предметный столик оснащен зажимами. Нижняя светодиодная подсветка с регулируемой яркостью, имеется диск с диафрагмами (6 отверстий). Настройка резкости с помощью грубой фокусировки. Диапазон увеличений от 40 до 640 крат. В комплекте книга знаний "Невидимый мир". Цвет корпуса - красный.

Описание

Оптическая система состоит из револьверного устройства с установленными объективами и несъемного двухпозиционного окуляра. Кратность объективов – 4х, 10х и 40х, а кратность окуляра – 10х или 16х (зависит от выбранного положения). Общее увеличение микроскопа составляет от 40 до 640 крат. 

С помощью этого микроскопа можно получить представление об устройстве микромира и значительно расширить свои знания в области микробиологии.

В комплекте имеется набор микропрепаратов Levenhuk Discovery «Флора и фауна», состоящий из 24 готовых образцов.

Книга знаний «Невидимый мир» позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира и рассказывает о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.

Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровой, световой/оптический, биологический
  • Тип насадки - монокулярные
  • Материал оптики - полимерное оптическое стекло
  • Насадка - неповоротная
  • Угол наклона окулярной трубки 45°
  • Увеличение 40-640 крат
  • Окуляры - WF10x–16x (двухпозиционный) 
  • Объективы - ахроматические: 4x, 10x, 40x
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Диафрагма - диск с диафрагмами (6 отверстий)
  • Фокусировка грубая
  • Предметный столик ø82мм с зажимами
  • Диапазон перемещения предметного столика - 0-15 мм по вертикали
  • Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
  • Источник питания 2 батарейки типа АА (нет в комплекте)
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для детей
  • Назначение - детские
  • Размер 24×20,5×14 см
  • Вес 0,9 кг

Комплектация

  • Микроскоп
  • Объективы: 4х, 10х и 40х
  • Окуляр WF10x–16x
  • Круглый предметный столик с зажимами
  • Диск с диафрагмами
  • Встроенный нижний осветитель на светодиодах
  • Книга знаний «Невидимый мир»
  • Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery «Флора и фауна», 24 шт.
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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