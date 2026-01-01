Levenhuk Discovery Micro Polar микроскоп с книгой

Оптическая система состоит из револьверного устройства с установленными объективами и несъемного двухпозиционного окуляра. Кратность объективов – 4х, 10х и 40х, а кратность окуляра – 10х или 16х (зависит от выбранного положения). Общее увеличение микроскопа составляет от 40 до 640 крат.
С помощью этого микроскопа можно получить представление об устройстве микромира и значительно расширить свои знания в области микробиологии.
В комплекте имеется набор микропрепаратов Levenhuk Discovery «Флора и фауна», состоящий из 24 готовых образцов.
Книга знаний «Невидимый мир» позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира и рассказывает о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровой, световой/оптический, биологический
- Тип насадки - монокулярные
- Материал оптики - полимерное оптическое стекло
- Насадка - неповоротная
- Угол наклона окулярной трубки 45°
- Увеличение 40-640 крат
- Окуляры - WF10x–16x (двухпозиционный)
- Объективы - ахроматические: 4x, 10x, 40x
- Револьверное устройство на 3 объектива
- Диафрагма - диск с диафрагмами (6 отверстий)
- Фокусировка грубая
- Предметный столик ø82мм с зажимами
- Диапазон перемещения предметного столика - 0-15 мм по вертикали
- Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
- Источник питания 2 батарейки типа АА (нет в комплекте)
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для детей
- Назначение - детские
- Размер 24×20,5×14 см
- Вес 0,9 кг