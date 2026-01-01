Levenhuk Discovery Femto Polar микроскоп с книгой

Оптика микроскопа сделана из стекла и построена вокруг 10-кратного широкопольного окуляра и трех ахроматических объективов с увеличениями 4х, 10х и 40х. 40-кратный объектив подпружинен. Настраивать резкость можно грубо и точно.
Книга знаний «Невидимый мир» позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира и рассказывает о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровой, световой/оптический, биологический
- Тип насадки - монокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка - поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной трубки 45°
- Увеличение 40-400 крат
- Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
- Окуляры - WF10x с указателем
- Объективы - ахроматические: 4x, 10x, 40xs (подпружиненный)
- Револьверное устройство на 3 объектива
- Конденсор N.A. 0,65
- Диафрагма - диск с диафрагмами (6 отверстий)
- Фокусировка коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм)
- Предметный столик 90 х 90 мм с зажимами
- Диапазон перемещения предметного столика - 0-10 мм по вертикали
- Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
- Источник питания 110–240 В или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
- Расположение подсветки - комбинированное
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих
- Назначение - школьные/учебные
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Размер 35×22×17 см
- Вес 2,42 кг