Levenhuk Discovery Centi 02 микроскоп с книгой

Книга знаний «Невидимый мир» позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира и рассказывает о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.
Характеристики:
- Тип микроскопа световой/оптический, биологический
- Тип насадки - монокулярные
- Материал оптики - полимерное оптическое стекло
- Насадка фиксированная, неповоротная
- Угол наклона окулярной трубки без наклона
- Увеличение 100-900 крат
- Диаметр окулярной трубки - 17 мм
- Окуляры - 10x
- Объективы - 10х, 40х, 90х
- Револьверное устройство на 3 объектива
- Фокусировка грубая
- Предметный столик 60x65мм с зажимами, неподвижный
- Подсветка лампа накаливания, зеркало
- Источник питания 2 батарейки типа АА (нет в комплекте)
- Тип лампы подсветки - нижняя: 1 Вт; верхняя: 0,1 Вт
- Расположение подсветки - нижняя
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для детей
- Назначение - для детей
- Размер 29×28×8,5 см
- Вес 0,755 кг