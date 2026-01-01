Levenhuk Discovery Centi 01 микроскоп с книгой

Артикул: OLE-2997

Микроскоп-монокуляр, дополненный револьверным устройством с 3 объективами. Диапазон увеличений от 100 до 300 крат. Предметный столик имеет два зажима для фиксирования микропрепаратов, прямо под ним находится диск с диафрагмами. Система освещения – сдвоенный нижний осветитель. С одной стороны находится зеркало, с другой – лампочка накаливания. В комплекте книга знаний "Невидимый мир".