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Levenhuk Discovery Centi 01 микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Centi 01 микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Centi 01 микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Centi 01 микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Centi 01 микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Centi 01 микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Centi 01 микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Centi 01 микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Centi 01 микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Centi 01 микроскоп с книгой

Levenhuk Discovery Centi 01 микроскоп с книгой

Levenhuk
Артикул: OLE-2997

Микроскоп-монокуляр, дополненный револьверным устройством с 3 объективами.  Диапазон увеличений от 100 до 300 крат. Предметный столик имеет два зажима для фиксирования микропрепаратов, прямо под ним находится диск с диафрагмами. Система освещения – сдвоенный нижний осветитель. С одной стороны находится зеркало, с другой – лампочка накаливания. В комплекте книга знаний "Невидимый мир".

Описание

Книга знаний «Невидимый мир» позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира и рассказывает о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.

Характеристики:

  • Тип микроскопа световой/оптический, биологический
  • Тип насадки - монокулярные
  • Материал оптики - полимерное оптическое стекло
  • Угол наклона окулярной трубки без наклона
  • Увеличение 100-300 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 17 мм
  • Окуляры - 10x 
  • Объективы - 10х, 20х, 30х
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Фокусировка грубая
  • Предметный столик 60x65мм с зажимами, неподвижный
  • Подсветка лампа накаливания, зеркало
  • Источник питания 2 батарейки типа АА (нет в комплекте)
  • Тип лампы подсветки - нижняя: 1 Вт; верхняя: 0,1 Вт
  • Расположение подсветки - нижняя
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для детей
  • Назначение - для детей
  • Размер 26×21×8,5 см
  • Вес 0,68 кг

Комплектация

  • Микроскоп
  • Окуляр
  • Пипетка
  • Готовые микропрепараты (2 шт.)
  • Предметные стекла (2 шт.)
  • Покровные стекла (5 шт.)
  • Наклейки для стекол (5 шт.)
  • Фиксатор
  • Морская соль
  • Книга знаний «Невидимый мир»
  • Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery «Флора и фауна», 24 шт.
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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