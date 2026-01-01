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Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп с книгой
Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп с книгой

Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп с книгой

Levenhuk
Артикул: OLE-2995

Биологический микроскоп с ахроматической насадкой укомплектован нескольки разнофокусными объективами. Монокулярная насадка имеет наклон 45°, ее можно разворачивать на 360°. Предметный столик имеет препаратоводитель для работы с образцами. В систему освещения входят два светодиода (верхний и нижний), конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра. Диапазон увеличений от 40 до 1000 крат. В комплекте книга знаний "Невидимый мир".

Описание

Широкопольный окуляр дополнен указателем, объективы ахроматические, причем 40-кратный и 100-кратный имеют пружинящие оправы передней линзы. Объектив 100х поддерживает работу с иммерсионным маслом.  Доступна грубая и точная настройка резкости.

Книга знаний «Невидимый мир» позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира и рассказывает о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.

Характеристики:

  • Тип микроскопа световой/оптический, биологический
  • Тип насадки - монокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка - поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной трубки 45°
  • Увеличение 40-1000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры - WF10x с указателем
  • Объективы - ахроматические: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный)
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Конденсор  Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Диафрагма - ирисовая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм)
  • Предметный столик 105x95 мм, механический двухслойный, с препаратоводителем
  • Диапазон перемещения предметного столика - 75/20 мм
  • Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
  • Источник питания 110–240 В или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
  • Тип лампы подсветки - нижняя: 1 Вт; верхняя: 0,1 Вт
  • Расположение подсветки - комбинированное
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих
  • Назначение - школьные/учебные, лабораторные/медицинские
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Размер 35×22×17 см
  • Вес 2,63 кг

Комплектация

  • Микроскоп
  • Окуляр WF10x с указателем
  • Ахроматические объективы 4х, 10х, 40хs, 100xs (масляный)
  • Флакон с иммерсионным маслом
  • Сетевой адаптер с кабелем питания
  • Пылезащитный чехол
  • Книга знаний «Невидимый мир»
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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