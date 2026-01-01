Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп с книгой

Широкопольный окуляр дополнен указателем, объективы ахроматические, причем 40-кратный и 100-кратный имеют пружинящие оправы передней линзы. Объектив 100х поддерживает работу с иммерсионным маслом. Доступна грубая и точная настройка резкости.
Книга знаний «Невидимый мир» позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира и рассказывает о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.
Характеристики:
- Тип микроскопа световой/оптический, биологический
- Тип насадки - монокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка - поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной трубки 45°
- Увеличение 40-1000 крат
- Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
- Окуляры - WF10x с указателем
- Объективы - ахроматические: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный)
- Револьверное устройство на 4 объектива
- Конденсор Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
- Диафрагма - ирисовая
- Фокусировка коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм)
- Предметный столик 105x95 мм, механический двухслойный, с препаратоводителем
- Диапазон перемещения предметного столика - 75/20 мм
- Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
- Источник питания 110–240 В или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
- Тип лампы подсветки - нижняя: 1 Вт; верхняя: 0,1 Вт
- Расположение подсветки - комбинированное
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих
- Назначение - школьные/учебные, лабораторные/медицинские
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Размер 35×22×17 см
- Вес 2,63 кг