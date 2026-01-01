Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп с книгой

Артикул: OLE-2995

Биологический микроскоп с ахроматической насадкой укомплектован нескольки разнофокусными объективами. Монокулярная насадка имеет наклон 45°, ее можно разворачивать на 360°. Предметный столик имеет препаратоводитель для работы с образцами. В систему освещения входят два светодиода (верхний и нижний), конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра. Диапазон увеличений от 40 до 1000 крат. В комплекте книга знаний "Невидимый мир".