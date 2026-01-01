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Levenhuk Discovery Artisan 64 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 64 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 64 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 64 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 64 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 64 микроскоп цифровой

Levenhuk Discovery Artisan 64 микроскоп цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-2992

Цифровой микроскоп с профессиональным штативом и программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов. ЖК-экран 4,3 дюйма. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. Диапазон увеличений от 20 до 600 крат. Фокус корректируется в пределах от 5 до 80 мм. Светодиодная подсветка. Предметный столик снабжен 2 измерительными шкалами и зажимами. Оснащен цифровой камерой 0,3 Мпикс (с интерполяцией до 8 Мпикс)Микроскоп работает от встроенного аккумулятора, который можно подзаряжать через кабель USB. 

Описание

В микроскопе используется 0,3-мегапиксельная цифровая камера. При фотографировании и видеозаписи запись ведется на карту памяти (включена в комплектацию). Также предусмотрена возможность прямого подключения микроскопа к компьютерам на базе Windows и Mac OS (через кабель USB) для вывода картинки на внешний экран. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. 

Применяется при занимается ремонте техники, оценки качества металлов, заточки ножей, реставрации предметов искусства, ювелирном деле или других прикладных работ. Микроскоп прекрасно подойдет для хобби – например, создания цифровых архивов коллекций минералов и проч.

Рекомендации по работе с ПО: для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние.

Микроскоп несовместим с внешними цифровыми камерами.

Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровые
  • Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка - цветной ЖК-экран 4,3", неповоротный
  • Увеличение 20-600 крат
  • Предметный столик 120х165, с зажимами и измерительной шкалой
  • Диапазон перемещения предметного столика неподвижный
  • Фокусировка ручная, 5–80 мм
  • Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
  • Источник питания 5 В постоянного тока через USB-кабель; встроенный Li-ion аккумулятор 3,7 В/2500 мАч
  • Число мегапикселей - 0,3 (с интерполяцией до 8M, 5M, 3M, 1,3M)
  • Возможность записи видео - есть
  • Кадровая частота - 30 
  • Максимальное разрешение - 12 Mпикс, 8 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 1,3 Mпикс, VGA
  • Карты памяти microSD до 32 ГБ; к компьютеру: через порт USB 2.
  • ПО, драйверы - ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов
  • Язык ПО - русский, английский, немецкий, испанский, итальянский, французский, португальский, голландский, польский, японский, корейский, китайский
  • Выход слот карты памяти microSD, разъем кабеля питани
  • Системные требования - Windows 7/8/10, Mac 10.12 и выше, P4 1,8 ГГц и выше, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM
  • Фото - *.jpg
  • Видео - *.avi
  • Расположение подсветки - верхняя
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих
  • Назначение - для прикладных работ
  • Размер 21×16×12,5 см
  • Вес 0,7 кг

Комплектация

  • Цифровой микроскоп
  • Штатив
  • USB-кабель
  • Карта памяти microSD 1 ГБ
  • Компакт-диск с программным обеспечением
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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