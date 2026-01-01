Levenhuk Discovery Artisan 64 микроскоп цифровой

В микроскопе используется 0,3-мегапиксельная цифровая камера. При фотографировании и видеозаписи запись ведется на карту памяти (включена в комплектацию). Также предусмотрена возможность прямого подключения микроскопа к компьютерам на базе Windows и Mac OS (через кабель USB) для вывода картинки на внешний экран. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS.
Применяется при занимается ремонте техники, оценки качества металлов, заточки ножей, реставрации предметов искусства, ювелирном деле или других прикладных работ. Микроскоп прекрасно подойдет для хобби – например, создания цифровых архивов коллекций минералов и проч.
Рекомендации по работе с ПО: для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние.
Микроскоп несовместим с внешними цифровыми камерами.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые
- Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка - цветной ЖК-экран 4,3", неповоротный
- Увеличение 20-600 крат
- Предметный столик 120х165, с зажимами и измерительной шкалой
- Диапазон перемещения предметного столика неподвижный
- Фокусировка ручная, 5–80 мм
- Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
- Источник питания 5 В постоянного тока через USB-кабель; встроенный Li-ion аккумулятор 3,7 В/2500 мАч
- Число мегапикселей - 0,3 (с интерполяцией до 8M, 5M, 3M, 1,3M)
- Возможность записи видео - есть
- Кадровая частота - 30
- Максимальное разрешение - 12 Mпикс, 8 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 1,3 Mпикс, VGA
- Карты памяти microSD до 32 ГБ; к компьютеру: через порт USB 2.
- ПО, драйверы - ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов
- Язык ПО - русский, английский, немецкий, испанский, итальянский, французский, португальский, голландский, польский, японский, корейский, китайский
- Выход слот карты памяти microSD, разъем кабеля питани
- Системные требования - Windows 7/8/10, Mac 10.12 и выше, P4 1,8 ГГц и выше, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM
- Фото - *.jpg
- Видео - *.avi
- Расположение подсветки - верхняя
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих
- Назначение - для прикладных работ
- Размер 21×16×12,5 см
- Вес 0,7 кг