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Levenhuk Discovery Artisan 512 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 512 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 512 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 512 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 512 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 512 микроскоп цифровой

Levenhuk Discovery Artisan 512 микроскоп цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-2993

Цифровой микроскоп с профессиональным штативом и программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов. ЖК-экран 5 дюймов. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS, возможна запись на карту памяти microSD до 32 ГБ. Диапазон увеличений от 10 до 300 крат. Фокус корректируется в пределах от 5 до 80 мм. Светодиодная подсветка. Предметный столик снабжен 2 измерительными шкалами и зажимами. Оснащен цифровой камерой 5 МпиксМикроскоп работает как от сети переменного тока, так и от встроенного аккумулятора. 

Описание

В микроскопе используется 5-мегапиксельная цифровая камера. Для получения изображения необходимо подключить прибор к внешнему экрану через кабель USB. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS.  

Обратите внимание: для записи фото и видео используется карта памяти (нет в комплекте). Записанные данные можно перенести на компьютер, используя кабель USB. Можно подключить к телевизору через кабель AV.

Микроскоп можно использовать в работе с металлами, ювелирными изделиями, электронными платами, небольшими деталями и механизмами, минералами, биологическими образцами и многими другими объектами.

Рекомендации по работе с ПО:

  • для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние;
  • при подключении к ПК смена увеличения не поддерживается.

Микроскоп несовместим с внешними цифровыми камерами.

Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровые
  • Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка - цветной ЖК-экран 5", неповоротный
  • Увеличение 10-300 крат, с цифровым зумом: 10–1200
  • Предметный столик ø45, с зажимами, неподвижный
  • Фокусировка ручная, 5–80 мм
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В, 2 A на выходе; встроенный Li-ion аккумулятор 3,7 В/2500 мАч
  • Время работы от аккумулятора: 3 часа; время зарядки: 7 часов
  • Светофильтр - поляризационный
  • Число мегапикселей - 5
  • Возможность записи видео - есть
  • Кадровая частота - 30 
  • Максимальное разрешение - фото: 12 Mпикс, 10 Mпикс, 8 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 2 Mпикс; видео: 1080p, 720p
  • Поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплект не входит)
  • ПО, драйверы - ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов
  • Выход USB 2.0, TV, HDMI
  • Системные требования - ОС: Windows 7/8/10, Mac 10.14 и выше, ЦПУ от P2 1 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 512 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM
  • Возможность подключения другого оборудования: карты памяти microSD до 32 ГБ (нет в комплекте); компьютер: через USB-кабель (в комплекте); телевизор: через AV-кабель (в комплекте)
  • Фото - *.jpg
  • Видео - *.avi
  • Расположение подсветки - комбинирования
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
  • Назначение - для прикладных работ
  • Размер 32×20,5×19 см
  • Вес 1.585 кг

Комплектация

  • Микроскоп
  • Адаптер (100–240 В, 50/60 Гц)
  • USB-кабель
  • AV-кабель
  • Шкала калибровки
  • Компакт-диск с программным обеспечением
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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