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Levenhuk Discovery Artisan 32 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 32 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 32 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 32 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 32 микроскоп цифровой

Levenhuk Discovery Artisan 32 микроскоп цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-2988

Цифровой микроскоп с профессиональным штативом и программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. Диапазон увеличений от 10 до 300 крат. Фокус корректируется в пределах от 0 до 150 мм. Светодиодная подсветка. Предметный столик снабжен двумя измерительными шкалами и зажимами. Оснащен цифровой камерой. Микроскоп можно использовать без штатива.

Описание

В микроскопе используется 5-мегапиксельная цифровая камера, которая формирует картинку в разрешении до 2592x1944 пикс. Для получения изображения необходимо подключить прибор к внешнему экрану через кабель USB. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. 

Применяется при занимается ремонте техники, оценки качества металлов, заточки ножей, реставрации предметов искусства, ювелирном деле или других прикладных работ. Микроскоп прекрасно подойдет для хобби – например, создания цифровых архивов коллекций минералов и проч.

Рекомендации по работе с ПО: для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние.

Микроскоп несовместим с внешними цифровыми камерами.

Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровые
  • Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Увеличение 10-300 крат
  • Предметный столик 120x165, с зажимами и измерительной шкалой
  • Диапазон перемещения предметного столика неподвижный
  • Фокусировка ручная, 0–150 мм
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 5 В постоянного тока через USB-кабель
  • Число мегапикселей - 5 
  • Возможность записи видео - есть
  • Формат изображения - 2592x1944, 2320x1744, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024
  • ПО, драйверы - ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов
  • Выход USB 2.0
  • Системные требования - ОС Windows 7/8/10, Mac 10.12 и выше, ЦПУ от P4 1,8 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM
  • Фото - *.jpg
  • Видео - *.avi
  • Расположение подсветки - верхняя
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих
  • Назначение - для прикладных работ
  • Размер 22×17×13,5 см
  • Вес 0,915 кг

Комплектация

  • Микроскоп Levenhuk Discovery Artisan 32 с USB-кабелем
  • Профессиональный штатив
  • Основание с измерительной шкалой
  • Шкала калибровки
  • Компакт-диск с программным обеспечением
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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