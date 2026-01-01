Levenhuk Discovery Artisan 32 микроскоп цифровой

В микроскопе используется 5-мегапиксельная цифровая камера, которая формирует картинку в разрешении до 2592x1944 пикс. Для получения изображения необходимо подключить прибор к внешнему экрану через кабель USB. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS.
Применяется при занимается ремонте техники, оценки качества металлов, заточки ножей, реставрации предметов искусства, ювелирном деле или других прикладных работ. Микроскоп прекрасно подойдет для хобби – например, создания цифровых архивов коллекций минералов и проч.
Рекомендации по работе с ПО: для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние.
Микроскоп несовместим с внешними цифровыми камерами.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые
- Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
- Материал оптики - оптическое стекло
- Увеличение 10-300 крат
- Предметный столик 120x165, с зажимами и измерительной шкалой
- Диапазон перемещения предметного столика неподвижный
- Фокусировка ручная, 0–150 мм
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 5 В постоянного тока через USB-кабель
- Число мегапикселей - 5
- Возможность записи видео - есть
- Формат изображения - 2592x1944, 2320x1744, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024
- ПО, драйверы - ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов
- Выход USB 2.0
- Системные требования - ОС Windows 7/8/10, Mac 10.12 и выше, ЦПУ от P4 1,8 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM
- Фото - *.jpg
- Видео - *.avi
- Расположение подсветки - верхняя
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих
- Назначение - для прикладных работ
- Размер 22×17×13,5 см
- Вес 0,915 кг