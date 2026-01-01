Levenhuk Discovery Artisan 256 микроскоп цифровой

Описание

В микроскопе используется 5-мегапиксельная цифровая камера. Для получения изображения необходимо подключить прибор к внешнему экрану через кабель USB. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS.

Обратите внимание: для записи фото и видео используется карта памяти (нет в комплекте). Записанные данные можно перенести на компьютер, используя кабель USB. Можно подключить к телевизору через кабель AV.

Микроскоп можно использовать для фотографирования и видеозаписи, а также линейных и угловых измерений, вычисления радиусов, площадей и проч.



Рекомендации по работе с ПО:

для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние;

при подключении к ПК смена увеличения не поддерживается.

Микроскоп несовместим с внешними цифровыми камерами.

Характеристики: