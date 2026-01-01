Levenhuk Discovery Artisan 256 микроскоп цифровой

В микроскопе используется 5-мегапиксельная цифровая камера. Для получения изображения необходимо подключить прибор к внешнему экрану через кабель USB. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS.
Обратите внимание: для записи фото и видео используется карта памяти (нет в комплекте). Записанные данные можно перенести на компьютер, используя кабель USB. Можно подключить к телевизору через кабель AV.
Микроскоп можно использовать для фотографирования и видеозаписи, а также линейных и угловых измерений, вычисления радиусов, площадей и проч.
Рекомендации по работе с ПО:
- для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние;
- при подключении к ПК смена увеличения не поддерживается.
Микроскоп несовместим с внешними цифровыми камерами.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые, портативные
- Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка - цветной ЖК-экран 3", поворотный
- Увеличение 20-500 крат
- Фокусировка ручная, 0–30 мм
- Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
- Источник питания 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В, 1 A на выходе; Li-ion аккумулятор 3,7 В/1050 мАч
- Время работы от аккумулятора: 4 часа; время зарядки: 5 часов
- Число мегапикселей - 5, с интерполяцией до 12 Мпикс
- Возможность записи видео - есть
- Кадровая частота - 30
- Максимальное разрешение - 12 Mпикс, 8 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 1,3 Mпикс, VGA
- Поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплект не входит)
- ПО, драйверы - ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов
- Выход USB 2.0
- Системные требования - ОС: Windows 7/8/10, Mac 10.6~10.15, ЦПУ от P4 1,8 ГГц,ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 32 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM
- Фото - *.jpg
- Видео - *.avi
- Расположение подсветки - верхняя
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
- Назначение - для прикладных работ
- Размер 33×14,5×5 см
- Вес 0,665 кг