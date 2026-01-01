Levenhuk Discovery Artisan 16 микроскоп цифровой

Описание

В микроскопе используется 2-мегапиксельная цифровая камера, которая формирует картинку в разрешении до 1600x1200 пикс. Для получения изображения необходимо подключить прибор к внешнему экрану через кабель USB. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS.

Применяется при занимается ремонте техники, оценки качества металлов, заточки ножей, реставрации предметов искусства, ювелирном деле или других прикладных работ. Микроскоп прекрасно подойдет для хобби – например, создания цифровых архивов коллекций минералов и проч.

Рекомендации по работе с ПО: для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние.

Микроскоп несовместим с внешними цифровыми камерами.

Характеристики: