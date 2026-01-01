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Levenhuk Discovery Artisan 16 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 16 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 16 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 16 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 16 микроскоп цифровой

Levenhuk Discovery Artisan 16 микроскоп цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-2991

Цифровой микроскоп с профессиональным штативом и программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. Диапазон увеличений от 20 до 230 крат. Фокус корректируется в пределах от 0 до 150 мм. Светодиодная подсветка. Оснащен цифровой камерой. Микроскоп можно использовать без штатива.

Описание

В микроскопе используется 2-мегапиксельная цифровая камера, которая формирует картинку в разрешении до 1600x1200 пикс. Для получения изображения необходимо подключить прибор к внешнему экрану через кабель USB. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. 

Применяется при занимается ремонте техники, оценки качества металлов, заточки ножей, реставрации предметов искусства, ювелирном деле или других прикладных работ. Микроскоп прекрасно подойдет для хобби – например, создания цифровых архивов коллекций минералов и проч.

Рекомендации по работе с ПО: для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние.

Микроскоп несовместим с внешними цифровыми камерами.

Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровые
  • Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Увеличение 20-230 крат
  • Фокусировка ручная, 0–150 мм
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 5 В постоянного тока через USB-кабель
  • Число мегапикселей - 5 
  • Возможность записи видео - есть
  • Формат изображения - 1600x1200, 1280x720, 640x480
  • ПО, драйверы - ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов
  • Выход USB 2.0
  • Системные требования - ОС Windows 7/8/10, Mac 10.6~10.15, ЦПУ от P4 1,8 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROМ
  • Фото - *.jpg
  • Видео - *.avi
  • Расположение подсветки - верхняя
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих
  • Назначение - для прикладных работ
  • Размер 21×14,5×6 см
  • Вес 0,385 кг

Комплектация

  • Микроскоп Levenhuk Discovery Artisan 16 с USB-кабелем
  • Штатив
  • Защитная пластиковая крышка на объектив
  • Компакт-диск с программным обеспечением
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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