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Levenhuk Discovery Artisan 128 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 128 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 128 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 128 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 128 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 128 микроскоп цифровой

Levenhuk Discovery Artisan 128 микроскоп цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-2989

Цифровой микроскоп с профессиональным штативом и программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов. ЖК-экран 3,5 дюйма. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. Диапазон увеличений от 20 до 500 крат. Фокус корректируется в пределах от 0 до 150 мм. Светодиодная подсветка. Предметный столик снабжен двумя измерительными шкалами и зажимами. Оснащен цифровой камерой 5 Мпикс (с интерполяцией до 12 Мпикс)

Описание

В микроскопе используется 5-мегапиксельная цифровая камера, которая формирует картинку в разрешении до 2592x1944 пикс. Для получения изображения необходимо подключить прибор к внешнему экрану через кабель USB. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS.  

Обратите внимание: для записи фото и видео используется карта памяти (нет в комплекте). Записанные данные можно перенести на компьютер, используя кабель USB. Можно подключить к телевизору через кабель AV.

Микроскоп можно использовать для фотографирования и видеозаписи, а также линейных и угловых измерений, вычисления радиусов, площадей и проч.

Рекомендации по работе с ПО: для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние.

Микроскоп несовместим с внешними цифровыми камерами.

Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровые
  • Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка - цветной ЖК-экран 3,5", неповоротный
  • Увеличение 20-500 крат
  • Предметный столик 95x98, с зажимами и измерительной шкалой
  • Диапазон перемещения предметного столика 0–40 мм по вертикали
  • Фокусировка ручная, 0–150 мм
  • Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
  • Источник питания 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В, 1 A на выходе; Li-ion аккумулятор 3,7 В/1050 мАч
  • Время работы от аккумулятора: 2 часа; время зарядки: 2 часа
  • Число мегапикселей - 5, с интерполяцией до 12 Мпикс
  • Возможность записи видео - есть
  • Кадровая частота - 30 
  • Максимальное разрешение - 12 Mпикс, 8 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 1,3 Mпикс, VGA
  • Поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплект не входит)
  • ПО, драйверы - ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов
  • Выход USB 2.0
  • Системные требования - ОС: Windows 7/8/10, Mac 10.6~10.15, ЦПУ от P4 1,8 ГГц,ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM
  • Фото - *.jpg
  • Видео - *.avi
  • Расположение подсветки - верхняя
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих
  • Назначение - для прикладных работ
  • Размер 33×19,5×14 см
  • Вес 1,275 кг

Комплектация

  • Микроскоп
  • Адаптер (100–240 В, 50/60 Гц)
  • Литий-ионный аккумулятор
  • USB-кабель
  • AV-кабель
  • Салфетка для оптики
  • Шкала калибровки
  • Компакт-диск с программным обеспечением
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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