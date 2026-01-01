Levenhuk Discovery Artisan 1024 микроскоп цифровой

В микроскопе используется 5-мегапиксельная цифровая камера. Для получения изображения необходимо подключить прибор к внешнему экрану через кабель USB. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS.
Обратите внимание: для записи фото и видео используется карта памяти (нет в комплекте). Записанные данные можно перенести на компьютер, используя кабель USB. Можно подключить к телевизору через кабель AV.
Микроскоп можно использовать в работе с металлами, ювелирными изделиями, электронными платами, небольшими деталями и механизмами, минералами, биологическими образцами и многими другими объектами.
Рекомендации по работе с ПО:
- для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние;
- при подключении к ПК смена увеличения не поддерживается.
Микроскоп несовместим с внешними цифровыми камерами.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые, портативные
- Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка - цветной ЖК-экран 4", поворотный
- Увеличение 10-300 крат, с цифровым зумом: 10–1200
- Предметный столик ø45, с зажимами, неподвижный
- Фокусировка ручная, 0–100 мм
- Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
- Тип лампы подсветки - 8 светодиодов
- Источник питания 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В, 1 A на выходе; Li-ion аккумулятор 3,7 В/1050 мА
- Время работы от аккумулятора: 2,5 часа; время зарядки: 4 часа
- Светофильтр - поляризационный
- Высота штатива 05 - 3 см
- Число мегапикселей - 5
- Возможность записи видео - есть
- Кадровая частота - 30
- Максимальное разрешение - фото: 12 Mпикс, 10 Mпикс, 8 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 2 Mпикс; видео: 1080p, 720p
- Поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплект не входит)
- ПО, драйверы - ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов
- Выход USB 2.0, TV, HDMI
- Системные требования - ОС: Windows 7/8/10, Mac 10.14 и выше, ЦПУ от P2 1 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 512 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM
- Возможность подключения другого оборудования: карты памяти microSD до 32 ГБ (нет в комплекте); компьютер: через USB-кабель (в комплекте); телевизор: через AV-кабель (в комплекте)
- Фото - *.jpg
- Видео - *.avi
- Расположение подсветки - верхняя
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
- Назначение - для прикладных работ
- Размер 7×21×20
- Вес 0,685 кг