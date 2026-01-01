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Levenhuk Discovery Artisan 1024 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 1024 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 1024 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 1024 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 1024 микроскоп цифровой
Levenhuk Discovery Artisan 1024 микроскоп цифровой

Levenhuk Discovery Artisan 1024 микроскоп цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-2994

Портативный USB-микроскоп со встроенным аккумулятором (может работать от сети) для прикладных работ с программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов, в том числе определять площади и радиусы. ЖК-экран 4 дюйма. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. Поддерживаются карты microSD объемом до 32 ГБ. Диапазон увеличений от 10 до 300 крат. Фокус корректируется в пределах от 0 до 100 мм. Светодиодная подсветка. Можно установить на штатив. Оснащен цифровой камерой 5 Мпикс

Описание

В микроскопе используется 5-мегапиксельная цифровая камера. Для получения изображения необходимо подключить прибор к внешнему экрану через кабель USB. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS.  

Обратите внимание: для записи фото и видео используется карта памяти (нет в комплекте). Записанные данные можно перенести на компьютер, используя кабель USB. Можно подключить к телевизору через кабель AV.

Микроскоп можно использовать в работе с металлами, ювелирными изделиями, электронными платами, небольшими деталями и механизмами, минералами, биологическими образцами и многими другими объектами.

Рекомендации по работе с ПО:

  • для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние;
  • при подключении к ПК смена увеличения не поддерживается.

Микроскоп несовместим с внешними цифровыми камерами.

Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровые, портативные
  • Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка - цветной ЖК-экран 4", поворотный
  • Увеличение 10-300 крат, с цифровым зумом: 10–1200
  • Предметный столик ø45, с зажимами, неподвижный
  • Фокусировка ручная, 0–100 мм
  • Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
  • Тип лампы подсветки - 8 светодиодов
  • Источник питания 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В, 1 A на выходе; Li-ion аккумулятор 3,7 В/1050 мА
  • Время работы от аккумулятора: 2,5 часа; время зарядки: 4 часа
  • Светофильтр - поляризационный
  • Высота штатива 05 - 3 см
  • Число мегапикселей - 5
  • Возможность записи видео - есть
  • Кадровая частота - 30 
  • Максимальное разрешение - фото: 12 Mпикс, 10 Mпикс, 8 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 2 Mпикс; видео: 1080p, 720p
  • Поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплект не входит)
  • ПО, драйверы - ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов
  • Выход USB 2.0, TV, HDMI
  • Системные требования - ОС: Windows 7/8/10, Mac 10.14 и выше, ЦПУ от P2 1 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 512 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM
  • Возможность подключения другого оборудования: карты памяти microSD до 32 ГБ (нет в комплекте); компьютер: через USB-кабель (в комплекте); телевизор: через AV-кабель (в комплекте)
  • Фото - *.jpg
  • Видео - *.avi
  • Расположение подсветки - верхняя
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
  • Назначение - для прикладных работ
  • Размер 7×21×20
  • Вес 0,685 кг

Комплектация

  • Микроскоп
  • Адаптер (100–240 В, 50/60 Гц)
  • Литий-ионный аккумулятор
  • USB-кабель
  • AV-кабель
  • Штатив
  • Чехол
  • Компакт-диск с программным обеспечением
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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