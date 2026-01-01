Levenhuk D95L LCD микроскоп цифровой

Цифровая камера, встроенная в микроскоп, обеспечивает высококачественную передачу изображений, позволяет делать фотографии микропрепаратов и записывать видеоисследований на карту памяти.
На предметном столике расположен препаратоводитель, под столиком находится конденсор Аббе. Световой поток от нижнего осветителя регулируется при помощи ирисовой диафрагмы, также при наблюдениях можно использовать светофильтры.
Микроскоп создан для учебных и лабораторных наблюдений в проходящем свете сухим и иммерсионным методом.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые, световые/оптические, биологические
- Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка цветной ЖК-экран 7", поворотный
- Увеличение 40-2000 крат
- Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs, 100хs (масляный)
- Револьверное устройство на четыре объектива
- Предметный столик размером 110x126, механический двухслойный, с препаратоводителем
- Диапазон перемещения предметного столика 70/30 мм
- Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
- Диафрагма - ирисовая
- Фокусировка коаксиальная, грубая (15 мм) и точная (0,002 мм)
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 110–240 В
- Тип лампы подсветки - с коллектором, светодиод 1 Вт
- Светофильтры - синий, желтый, зеленый
- Число мегапикселей камеры - 2
- Чувствительный элемент - 1/2,8
- Размер пикселя - 2,9х2,9 мкм
- Чувствительность - 2@706 нм вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм
- Возможность видеозаписи - есть
- Кадровая частота - 30
- Место использования - опорная стойка
- Баланс белого - авто/ручной
- Контроль экспозиции - авто/ручной
- ПО, драйверы - встроенное
- Выход - слот карты памяти SD, разъем кабеля питания
- Источник питания камеры - 5 В, 1 А через сетевой адаптер
- ЖК-экран: 9,4 дюйма, цветной, сенсорный;
- Встроенная память: 4 ГБ
- Возможность подключения другого оборудования - не поддерживает подключение к компьютеру или внешнему экрану
- Фото - *.jpg
- Видео - *.mp4
- Максимальное разрешение - 1920x1080 пикс
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
- Назначение - школьные учебные