Levenhuk D95L LCD микроскоп цифровой

Описание

Цифровая камера, встроенная в микроскоп, обеспечивает высококачественную передачу изображений, позволяет делать фотографии микропрепаратов и записывать видеоисследований на карту памяти.

На предметном столике расположен препаратоводитель, под столиком находится конденсор Аббе. Световой поток от нижнего осветителя регулируется при помощи ирисовой диафрагмы, также при наблюдениях можно использовать светофильтры.

Микроскоп создан для учебных и лабораторных наблюдений в проходящем свете сухим и иммерсионным методом.

Характеристики: