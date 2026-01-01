Levenhuk D870T тринокулярный микроскоп цифровой

Описание

При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив).

Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика вверх и вниз, что позволяет добиться как грубой, так и точной фокусировки. Столик можно перемещать в горизонтальной плоскости по двум взаимно перпендикулярным осям с помощью отдельной ручки. Столик оснащен препаратодержателем на два образца и улучшенной конструкцией для комфорта пользователя. Перемещение столика происходит плавно, без рывков.

Светодиодное освещение, настроенное по методу Кёлера с использованием апертурной и полевой диафрагм, улучшает разрешающую способность микроскопа. Светодиод расположен под предметным столиком, имеет регулировку яркости и работает от сети переменного тока.

Цифровая камера устанавливается на вертикальную окулярную трубку микроскопа и передает изображение в реальном времени с высоким разрешением. Подключение к компьютеру происходит через USB-кабель. Камера позволяет делать фотографии и записывать видеоролики. Программное обеспечение для работы с камерой входит в комплект поставки

Микроскоп используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно).







Характеристики: