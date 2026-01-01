Levenhuk D870T тринокулярный микроскоп цифровой

При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив).
Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика вверх и вниз, что позволяет добиться как грубой, так и точной фокусировки. Столик можно перемещать в горизонтальной плоскости по двум взаимно перпендикулярным осям с помощью отдельной ручки. Столик оснащен препаратодержателем на два образца и улучшенной конструкцией для комфорта пользователя. Перемещение столика происходит плавно, без рывков.
Светодиодное освещение, настроенное по методу Кёлера с использованием апертурной и полевой диафрагм, улучшает разрешающую способность микроскопа. Светодиод расположен под предметным столиком, имеет регулировку яркости и работает от сети переменного тока.
Цифровая камера устанавливается на вертикальную окулярную трубку микроскопа и передает изображение в реальном времени с высоким разрешением. Подключение к компьютеру происходит через USB-кабель. Камера позволяет делать фотографии и записывать видеоролики. Программное обеспечение для работы с камерой входит в комплект поставки
Микроскоп используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.
Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно).
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - тринокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной насадки 30°
- Увеличение 40-1000 крат
- Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
- Окуляры WF10x/18 мм, WFH20x
- Объективы планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4х, 10х, 40хs, 100xs (масляный)
- Револьверное устройство на 4 объектива
- Межзрачковое расстояние 48-75 мм
- Диоптрийная коррекция ±5 D
- Предметный столик размером 210х150 мм, механический двухслойный, без выдвижной рейки, с препаратодержателем на два образца
- Диапазон перемещения предметного столика 75/55 мм
- Конденсор - Аббе N.A. 1,25
- Диафрагма - апертурная, полевая
- Фокусировка коаксиальная, грубая (24 мм) и точная (0,002 мм)
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 110-220В
- Тип лампы подсветки - светодиод 3 Вт
- Светофильтр - синий
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Число мегапикселей - 8
- Чувствительный элемент 1/2,5
- Размер пикселя 1.67 х 1.67 мкм
- Чувствительность 0,31 вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм
- Возможность записи видео есть
- Кадровая частота 1,9@3264x2448; 8@1600x1200; 27@800x600
- Динамический диапазон 65,2 дБ
- Спектральный анализ 380-650 нм
- Способ экспозиции ERS (электронная моментальная фотография)
- Баланс белого авто/ручной
- Контроль экспозии - авто/ручной
- ПО, драйверы LevenhukLite
- Программные возможности размер изображения, яркость, время выдержки
- Системные требования Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), macOS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM
- Выход USB 2.0
- Источник питания через USB-кабель
- Язык ПО Windows: русский, английский, французский, немецкий, польский, китайский, турецкий; Mac и Linux: английский
- Фото *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др
- Видео запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше)
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для опытных
- Назначение - лабораторные/медицинские