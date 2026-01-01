images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Levenhuk D870T тринокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D870T тринокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D870T тринокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D870T тринокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D870T тринокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D870T тринокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D870T тринокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D870T тринокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D870T тринокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D870T тринокулярный микроскоп цифровой

Levenhuk D870T тринокулярный микроскоп цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-3440

Лабораторный микроскоп с планахроматической оптикой и тринокулярной насадкой, комплектуется видеоокуляром 8 Мпикс. Увеличение 40 - 1000 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости питается от сети. Окулярная насадка вращается на 360° и наклонена под углом 45°, а на вертикальную окулярную трубку установлена цифровую камера 8 МПикс.

Описание

При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив).

Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика вверх и вниз, что позволяет добиться как грубой, так и точной фокусировки. Столик можно перемещать в горизонтальной плоскости по двум взаимно перпендикулярным осям с помощью отдельной ручки. Столик оснащен препаратодержателем на два образца и улучшенной конструкцией для комфорта пользователя. Перемещение столика происходит плавно, без рывков.

Светодиодное освещение, настроенное по методу Кёлера с использованием апертурной и полевой диафрагм, улучшает разрешающую способность микроскопа. Светодиод расположен под предметным столиком, имеет регулировку яркости и работает от сети переменного тока.

Цифровая камера устанавливается на вертикальную окулярную трубку микроскопа и передает изображение в реальном времени с высоким разрешением. Подключение к компьютеру происходит через USB-кабель. Камера позволяет делать фотографии и записывать видеоролики. Программное обеспечение для работы с камерой входит в комплект поставки

Микроскоп используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно). 


 Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - тринокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 30° 
  • Увеличение 40-1000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры WF10x/18 мм, WFH20x
  • Объективы планахроматические, скорректированные на бесконечность:  4х, 10х, 40хs, 100xs (масляный)
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Межзрачковое расстояние 48-75 мм
  • Диоптрийная коррекция ±5 D
  • Предметный столик размером 210х150 мм, механический двухслойный, без выдвижной рейки, с препаратодержателем на два образца
  • Диапазон перемещения предметного столика 75/55 мм
  • Конденсор - Аббе N.A. 1,25 
  • Диафрагма - апертурная, полевая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (24 мм) и точная (0,002 мм)
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 110-220В
  • Тип лампы подсветки - светодиод 3 Вт
  • Светофильтр - синий
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Число мегапикселей - 8
  • Чувствительный элемент 1/2,5
  • Размер пикселя 1.67 х 1.67 мкм
  • Чувствительность 0,31 вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм
  • Возможность записи видео есть
  • Кадровая частота 1,9@3264x2448; 8@1600x1200; 27@800x600 
  • Динамический диапазон 65,2 дБ
  • Спектральный анализ 380-650 нм
  • Способ экспозиции ERS (электронная моментальная фотография)
  • Баланс белого авто/ручной
  • Контроль экспозии - авто/ручной
  • ПО, драйверы LevenhukLite
  • Программные возможности размер изображения, яркость, время выдержки
  • Системные требования Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), macOS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM
  • Выход USB 2.0
  • Источник питания через USB-кабель
  • Язык ПО Windows: русский, английский, французский, немецкий, польский, китайский, турецкий; Mac и Linux: английский
  • Фото *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др
  • Видео запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше)
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для опытных
  • Назначение - лабораторные/медицинские

Комплектация

  • Стойка микроскопа с основанием, револьвером объективом, конденсорным устройством, предметным столиком, встроенным осветителем проходящего света и источником питания
  • Тринокулярная визуальная насадка
  • Планахроматические объективы: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный)
  • Окуляр WF10х/22 мм (2 шт.)
  • Синий светофильтр
  • Флакон с иммерсионным маслом
  • Цифровая камера 8 Мпикс
  • USB-кабель
  • Диск с программным обеспечением и драйверами
  • Сетевой адаптер
  • Пылезащитный чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Lois Greenfield – мастер ослепительного мига
Lois Greenfield – мастер ослепительного мига
Уроки по видесъемке. Как выбрать объектив
Уроки по видесъемке. Как выбрать объектив
БИЛЛ БРАНДТ – БРИТАНСКИЙ ФОТОГРАФ, КОТОРЫЙ СНИМАЛ НАСТОЯЩИЙ ЛОНДОН
БИЛЛ БРАНДТ – БРИТАНСКИЙ ФОТОГРАФ, КОТОРЫЙ СНИМАЛ НАСТОЯЩИЙ ЛОНДОН
Как снимать себя на видео самостоятельно
Как снимать себя на видео самостоятельно
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.