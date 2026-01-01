Levenhuk D85L LCD микроскоп цифровой

Микроскоп Levenhuk используется для учебы и хобби.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые, световые/оптические, биологические
- Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка цветной ЖК-экран 7", поворотный
- Увеличение 40-1600 крат
- Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs
- Револьверное устройство на три объектива
- Предметный столик размером 90х90 мм, с зажимами
- Диапазон перемещения предметного столика 70/30 мм
- Конденсор - N.A. 0,65
- Диафрагма - диск с диафрагмами (6 отверстий)
- Фокусировка коаксиальная, грубая (15 мм) и точная (0,002 мм)
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 110–240 В или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
- Тип лампы подсветки - с коллектором, светодиод 0,2 Вт
- Число мегапикселей камеры - 2
- Чувствительный элемент - 1/2,8
- Размер пикселя - 2,9х2,9 мкм
- Чувствительность - 2@706 нм вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм
- Возможность видеозаписи - есть
- Кадровая частота - 30
- Место использования - опорная стойка
- Баланс белого - авто/ручной
- Контроль экспозиции - авто/ручной
- ПО, драйверы - встроенное
- Выход - слот карты памяти SD, разъем кабеля питания
- Источник питания камеры - 5 В, 1 А через сетевой адаптер
- ЖК-экран: 9,4 дюйма, цветной, сенсорный;
- Встроенная память: 4 ГБ
- Возможность подключения другого оборудования - не поддерживает подключение к компьютеру или внешнему экрану
- Фото - *.jpg
- Видео - *.mp4
- Максимальное разрешение - 1920x1080 пикс
- Расположение подсветки - комбинированное
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
- Назначение - школьные учебные