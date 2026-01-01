Levenhuk D85L LCD микроскоп цифровой

Артикул: OLE-3417

Учебный микроскоп поставляется в комплекте с цифровой камерой с разрешением 2 МП и ЖК-экраном с диагональю 7" Оптическое увеличение 40 - 1000 крат, цифровое - 1600 крат. Ахроматическая оптика. Револьверная насадка на три объектива. Верхняя и нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости питается от сети или батареек.