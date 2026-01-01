images
images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
Levenhuk D85L LCD микроскоп цифровой
Levenhuk D85L LCD микроскоп цифровой
Levenhuk D85L LCD микроскоп цифровой
Levenhuk D85L LCD микроскоп цифровой
Levenhuk D85L LCD микроскоп цифровой
Levenhuk D85L LCD микроскоп цифровой
Levenhuk D85L LCD микроскоп цифровой
Levenhuk D85L LCD микроскоп цифровой
Levenhuk D85L LCD микроскоп цифровой

Levenhuk D85L LCD микроскоп цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-3417

Учебный микроскоп поставляется в комплекте с цифровой камерой с разрешением 2 МП и ЖК-экраном с диагональю 7" Оптическое увеличение 40 - 1000 крат, цифровое - 1600 крат. Ахроматическая оптика. Револьверная насадка на три объектива. Верхняя и нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости питается от сети или батареек. 

Описание


Микроскоп Levenhuk используется для учебы и хобби.

 Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровые, световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - цифровой дисплей/монитор ПК
  • Материал оптики - оптическое стекло 
  • Насадка цветной ЖК-экран 7", поворотный
  • Увеличение 40-1600 крат
  • Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs
  • Револьверное устройство на три объектива
  • Предметный столик размером 90х90 мм, с зажимами
  • Диапазон перемещения предметного столика 70/30 мм
  • Конденсор - N.A. 0,65
  • Диафрагма - диск с диафрагмами (6 отверстий)
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (15 мм) и точная (0,002 мм)
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 110–240 В или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
  • Тип лампы подсветки - с коллектором, светодиод 0,2 Вт 
  • Число мегапикселей камеры - 2
  • Чувствительный элемент - 1/2,8
  • Размер пикселя - 2,9х2,9 мкм
  • Чувствительность - 2@706 нм вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм
  • Возможность видеозаписи - есть
  • Кадровая частота - 30
  • Место использования - опорная стойка
  • Баланс белого - авто/ручной
  • Контроль экспозиции - авто/ручной
  • ПО, драйверы -  встроенное
  • Выход - слот карты памяти SD, разъем кабеля питания
  • Источник питания камеры - 5 В, 1 А через сетевой адаптер
  • ЖК-экран: 9,4 дюйма, цветной, сенсорный;
  • Встроенная память: 4 ГБ
  • Возможность подключения другого оборудования - не поддерживает подключение к компьютеру или внешнему экрану
  • Фото - *.jpg
  • Видео - *.mp4
  • Максимальное разрешение  - 1920x1080 пикс
  • Расположение подсветки - комбинированное
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
  • Назначение - школьные учебные

Комплектация

  • Микроскоп с цифровой камерой 2 Мпикс и ЖК-экраном
  • Ахроматические объективы 4х, 10х, 40x
  • Конденсор N.A. 0,65 с диском с диафрагмами
  • Сетевой шнур
  • Карта памяти SD 16 ГБ
  • Адаптер и сетевой шнур для питания камеры
  • Пылезащитный чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Как восстановить и улучшить старые фото своими руками – ключевые действия для новичков
Как восстановить и улучшить старые фото своими руками – ключевые действия для новичков
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.