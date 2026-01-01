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Levenhuk D740T микроскоп цифровой
Levenhuk D740T микроскоп цифровой
Levenhuk D740T микроскоп цифровой
Levenhuk D740T микроскоп цифровой
Levenhuk D740T микроскоп цифровой
Levenhuk D740T микроскоп цифровой
Levenhuk D740T микроскоп цифровой
Levenhuk D740T микроскоп цифровой
Levenhuk D740T микроскоп цифровой
Levenhuk D740T микроскоп цифровой
Levenhuk D740T микроскоп цифровой
Levenhuk D740T микроскоп цифровой
Levenhuk D740T микроскоп цифровой
Levenhuk D740T микроскоп цифровой

Levenhuk D740T микроскоп цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-3438

Лабораторный микроскоп (тринокулярный ахромат) с ахроматической оптикой и тринокулярной насадкой, комплектуется видеоокуляром 5 Мпикс. Увеличение 40 - 2000 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости питается от сети. Окулярная насадка вращается на 360° и наклонена под углом 45°, а на вертикальную окулярную трубку установлена цифровую камера 5 МПикс.

Описание

При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.

Для освещения образцов в микроскопе используется нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Световой пучок проходит через конденсор Аббе, его интенсивность можно регулировать ирисовой диафрагмой. В комплекте поставки есть светофильтры, которые помогают делать наблюдаемое изображение более контрастным и четким.

Цифровая камера устанавливается на вертикальную окулярную трубку микроскопа и передает изображение в реальном времени с разрешением до 2048х1536 пикселей. Подключение к компьютеру происходит через USB-кабель. Камера позволяет делать фотографии и записывать видеоролики. Программное обеспечение для работы с камерой входит в комплект поставки

Микроскоп используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно). 


 Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - тринокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 45° 
  • Увеличение 40-2000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры WF10x/18 мм, WFH20x
  • Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs (подпружиненный), 100xs (масляный)
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Межзрачковое расстояние 54-75 мм
  • Диоптрийная коррекция ±6 D
  • Предметный столик размером 140х130 мм, механический двухслойный, с препаратоводителем
  • Диапазон перемещения предметного столика 75/24 мм
  • Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Диафрагма - ирисовая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (22 мм) и точная (0,002 мм)
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 220В/50Гц
  • Тип лампы подсветки - светодиод 3 Вт
  • Светофильтры - синий, зеленый, желтый
  • Диапазон перемещения препарата 75х55 мм
  • Число мегапикселей - 5,1
  • Чувствительный элемент 1/2,5
  • Размер пикселя 2,2 х 2,2 мкм
  • Чувствительность 0,53 вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм
  • Возможность записи видео есть
  • Спектральный анализ 380-650 нм
  • Способ экспозиции ERS (электронная моментальная фотография)
  • Баланс белого авто/ручной
  • Контроль экспозии - авто/ручной
  • ПО, драйверы LevenhukLite
  • Программные возможности размер изображения, яркость, время выдержки
  • Системные требования Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), macOS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM
  • Выход USB 2.0
  • Источник питания через USB-кабель
  • Язык ПО Windows: русский, английский, французский, немецкий, польский, китайский, турецкий; Mac и Linux: английский
  • Фото *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др
  • Видео запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше)
  • Максимальное разрешение 2592х1944 пикс
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для опытных
  • Назначение - лабораторные/медицинские

Комплектация

  • Стойка микроскопа с основанием
  • Тринокулярная насадка
  • Ахроматические объективы: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный)
  • Окуляры (парные): WF10x и WFH20x
  • Светофильтры: синий, зеленый, желтый
  • Флакон с иммерсионным маслом
  • Цифровая камера 5 Мпикс
  • Адаптер для камеры
  • USB-кабель
  • Диск с программным обеспечением и драйверами
  • Пылезащитный чехол
  • Сетевой адаптер (питание 220–250 В, 50 Гц)
  • Шестигранный ключ
  • Запасной предохранитель
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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