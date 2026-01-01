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Levenhuk D400T тринокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D400T тринокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D400T тринокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D400T тринокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D400T тринокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D400T тринокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D400T тринокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D400T тринокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D400T тринокулярный микроскоп цифровой

Levenhuk D400T тринокулярный микроскоп цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-3432

Лабораторный микроскоп (тринокулярный ахромат) с ахроматической оптикой и тринокулярной насадкой, комплектуется видеоокуляром 3,1 Мпикс. Увеличение 40 - 1000 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости питается от сети или батареек. Окулярная насадка вращается на 360°и наклонена под углом 30°, а на вертикальную окулярную трубку установлена цифровую камера 3,1МПикс. 

Описание

При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.

Для освещения образцов в микроскопе используется нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Световой пучок проходит через конденсор Аббе, его интенсивность можно регулировать ирисовой диафрагмой. В комплекте поставки есть светофильтры, которые помогают делать наблюдаемое изображение более контрастным и четким.

Цифровая камера устанавливается на вертикальную окулярную трубку микроскопа и передает изображение в реальном времени с разрешением до 2048х1536 пикселей. Подключение к компьютеру происходит через USB-кабель. Камера позволяет делать фотографии и записывать видеоролики. Программное обеспечение для работы с камерой входит в комплект поставки

Микроскоп используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.


 Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - тринокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 30° 
  • Увеличение 40-1000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры WF10x/18 мм (2 шт)
  • Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs (подпружиненный), 100xs (масляный)
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Межзрачковое расстояние 48-75 мм
  • Диоптрийная коррекция ±5 D
  • Предметный столик размером 115x110, механический двухслойный, с препаратоводителем
  • Диапазон перемещения предметного столика 55/20 мм
  • Конденсор -Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Диафрагма - ирисовая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (12 мм) и точная (0,002 мм)
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 110–220 В или 3 батарейки типа AA (нет в комплекте)
  • Тип лампы подсветки - светодиод 1 Вт, с коллектором
  • Светофильтры - синий, зеленый, желтый
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Число мегапикселей - 3,1
  • Чувствительный элемент 1/2
  • Размер пикселя 3,2 х 3,2 мкм
  • Чувствительность 1,5 вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм
  • Возможность записи видео есть
  • Кадровая частота до 11 кадров в секунду
  • Динамический дипазон 75 дБ
  • Спектральный анализ 400-650 нм
  • Способ экспозиции ERS (электронная моментальная фотография)
  • Баланс белого авто/ручной
  • Контроль экспозии - авто/ручной
  • ПО, драйверы LevenhukLite
  • Программные возможности размер изображения, яркость, время выдержки
  • Системные требования Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), macOS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM
  • Выход USB 2.0
  • Источник питания через USB-кабель
  • Язык ПО Windows: русский, английский, французский, немецкий, польский, китайский, турецкий; Mac и Linux: английский
  • Фото *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др
  • Видео запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше)
  • Максимальное разрешение 2048х1536 пикс
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для опытных
  • Назначение - лабораторные/медицинские

Комплектация

  • Микроскоп
  • Ахроматические объективы 4х, 10х, 40xs, 100хs (масляный)
  • Окуляры WF10x/18 мм – 2 шт.
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Шнур питания и зарядки
  • Крепление для камеры (C-mount)
  • Флакон с иммерсионным маслом
  • Фильтры: синий, зеленый, желтый
  • Пылезащитный чехол
  • Цифровая камера
  • Адаптер для камеры
  • USB-кабель для камеры
  • Диск с программным обеспечением
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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