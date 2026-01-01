Levenhuk D320L PLUS монокулярный микроскоп цифровой

При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.
Для освещения образцов в микроскопе используется нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Световой пучок проходит через конденсор Аббе, его интенсивность можно регулировать ирисовой диафрагмой. В комплекте поставки есть светофильтры, которые помогают делать наблюдаемое изображение более контрастным и четким.
Цифровая камера устанавливается вместо штатного окуляра прямо в окулярную трубку микроскопа и передает изображение в реальном времени с разрешением до 2048х1536 пикселей. Подключение к компьютеру происходит через USB-кабель. Камера позволяет делать фотографии и записывать видеоролики. Программное обеспечение для работы с камерой входит в комплект поставки
Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно).
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - монокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло с антигрибковым покрытием
- Насадка поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной насадки 45°
- Увеличение 40-1600 крат
- Диаметр окулярной трубки -23,2 мм
- Окуляры WF10x с указателем, WF16x с указателем
- Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs, 100хs (масляный)
- Револьверное устройство на четыре объектива
- Предметный столик размером 110х120 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем
- Диапазон перемещения предметного столика 58/25 мм
- Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой
- Диафрагма - ирисовая
- Фокусировка коаксиальная, грубая (20 мм) и точная (0,02 мм)
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 220 В/50 Гц или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
- Тип лампы подсветки - светодиод 0,75 Вт
- Светофильтры - синий, желтый, зеленый
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Число мегапикселей - 3,1
- Чувствительный элемент 1/2
- Размер пикселя 3,2 х 3,2 мкм
- Чувствительность 1,5 вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм
- Возможность записи видео есть
- Кадровая частота до 11 кадров в секунду
- Динамический дипазон 75 дБ
- Спектральный анализ 400-650 нм
- Способ экспозиции ERS (электронная моментальная фотография)
- Баланс белого авто/ручной
- Контроль экспозии - авто/ручной
- ПО, драйверы LevenhukLite
- Программные возможности размер изображения, яркость, время выдержки
- Системные требования Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), macOS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM
- Выход USB 2.0
- Источник питания через USB-кабель
- Язык ПО Windows: русский, английский, французский, немецкий, польский, китайский, турецкий; Mac и Linux: английский
- Фото *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др
- Видео запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше)
- Максимальное разрешение 2048х1536 пикс
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
- Назначение - лабораторные/медицинские