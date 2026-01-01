Levenhuk D320L BASE монокулярный микроскоп цифровой

При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.

Для освещения образцов в микроскопе используется нижняя галогеновая подсветка с регулировкой яркости. Световой пучок проходит через конденсор Аббе, его интенсивность можно регулировать ирисовой диафрагмой. В комплекте поставки есть светофильтры, которые помогают делать наблюдаемое изображение более контрастным и четким.

Цифровая камера устанавливается вместо штатного окуляра прямо в окулярную трубку микроскопа и передает изображение в реальном времени с разрешением до 2048х1536 пикселей. Подключение к компьютеру происходит через USB-кабель. Камера позволяет делать фотографии и записывать видеоролики. Программное обеспечение для работы с камерой входит в комплект поставки

Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно).