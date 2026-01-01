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Levenhuk D320L BASE монокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D320L BASE монокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D320L BASE монокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D320L BASE монокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D320L BASE монокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D320L BASE монокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D320L BASE монокулярный микроскоп цифровой
Levenhuk D320L BASE монокулярный микроскоп цифровой

Levenhuk D320L BASE монокулярный микроскоп цифровой

Levenhuk
Артикул: OLE-3428

Лабораторный микроскоп (монокулярный ахромат) с ахроматической оптикой, комплектуется видеоокуляром 3 Мпикс. Увеличение 40 - 1000 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Нижняя галогеновая подсветка с регулировкой яркости питается от сети. Окулярная насадка наклонена под углом 45° и вращается на 360°. Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

Описание

При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.

Для освещения образцов в микроскопе используется нижняя галогеновая подсветка с регулировкой яркости. Световой пучок проходит через конденсор Аббе, его интенсивность можно регулировать ирисовой диафрагмой. В комплекте поставки есть светофильтры, которые помогают делать наблюдаемое изображение более контрастным и четким.

Цифровая камера устанавливается вместо штатного окуляра прямо в окулярную трубку микроскопа и передает изображение в реальном времени с разрешением до 2048х1536 пикселей. Подключение к компьютеру происходит через USB-кабель. Камера позволяет делать фотографии и записывать видеоролики. Программное обеспечение для работы с камерой входит в комплект поставки

Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно). 


 Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - монокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло 
  • Насадка поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 45° 
  • Увеличение 40-1000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры WF10x 
  • Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs, 100хs (масляный)
  • Револьверное устройство на четыре объектива
  • Предметный столик размером 110х125 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем
  • Диапазон перемещения предметного столика 58/25 мм
  • Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой
  • Диафрагма - ирисовая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (20 мм) и точная (0,02 мм)
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 220 В/50 Гц
  • Тип лампы подсветки - 20 Вт
  • Светофильтры - синий
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Число мегапикселей - 3
  • Чувствительный элемент 1/2,7
  • Размер пикселя 2,2 х 2,2 мкм
  • Чувствительность 1,5 вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм
  • Возможность записи видео есть
  • Кадровая частота 3@2048х1536; 5@1600х1200; 7,5@1280х1024
  • Спектральный анализ 380-650 нм
  • Способ экспозиции ERS (электронная моментальная фотография)
  • Баланс белого авто/ручной
  • Контроль экспозии - авто
  • ПО, драйверы LevenhukLite
  • Программные возможности размер изображения, яркость
  • Системные требования Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), macOS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM
  • Выход USB 2.0
  • Источник питания через USB-кабель
  • Язык ПО Windows: русский, английский, французский, немецкий, польский, китайский, турецкий; Mac и Linux: английский
  • Фото *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др
  • Видео запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше)
  • Максимальное разрешение 2048х1536 пикс
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
  • Назначение - лабораторные/медицинские

Комплектация

  • Микроскоп
  • Ахроматические объективы: 4х, 10х, 40х и 100х (масляная иммерсия)
  • Широкоугольный окуляр WF10x
  • Синий фильтр
  • Флакон иммерсионного масла
  • Сетевой адаптер
  • Пылезащитный чехол
  • Цифровая камера
  • USB-кабель для камеры
  • Диск с программным обеспечением
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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