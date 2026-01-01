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Levenhuk 870T тринокулярный микроскоп
Levenhuk 870T тринокулярный микроскоп
Levenhuk 870T тринокулярный микроскоп
Levenhuk 870T тринокулярный микроскоп
Levenhuk 870T тринокулярный микроскоп
Levenhuk 870T тринокулярный микроскоп
Levenhuk 870T тринокулярный микроскоп
Levenhuk 870T тринокулярный микроскоп
Levenhuk 870T тринокулярный микроскоп
Levenhuk 870T тринокулярный микроскоп
Levenhuk 870T тринокулярный микроскоп

Levenhuk 870T тринокулярный микроскоп

Levenhuk
Артикул: OLE-3439

Лабораторный микроскоп с планахроматической оптикой и тринокулярной насадкой. Увеличение 40 - 1000 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости питается от сети. Окулярная насадка вращается на 360° и наклонена под углом 30°, а в вертикальную окулярную трубку можно установить цифровую камеру (нет в комплекте)

Описание

При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив).

Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика вверх и вниз, что позволяет добиться как грубой, так и точной фокусировки. Столик можно перемещать в горизонтальной плоскости по двум взаимно перпендикулярным осям с помощью отдельной ручки. Столик оснащен препаратодержателем на два образца и улучшенной конструкцией для комфорта пользователя. Перемещение столика происходит плавно, без рывков.

Светодиодное освещение, настроенное по методу Кёлера с использованием апертурной и полевой диафрагм, улучшает разрешающую способность микроскопа. Светодиод расположен под предметным столиком, имеет регулировку яркости и работает от сети переменного тока

Микроскоп используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно). 


 Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - тринокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 30° 
  • Увеличение 40-1000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры WF10x/18 мм, WFH20x
  • Объективы планахроматические, скорректированные на бесконечность:  4х, 10х, 40хs, 100xs (масляный)
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Межзрачковое расстояние 48-75 мм
  • Диоптрийная коррекция ±5 D
  • Предметный столик размером 210х150 мм, механический двухслойный, без выдвижной рейки, с препаратодержателем на два образца
  • Диапазон перемещения предметного столика 75/55 мм
  • Конденсор - Аббе N.A. 1,25 
  • Диафрагма - апертурная, полевая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (24 мм) и точная (0,002 мм)
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 110-220В
  • Тип лампы подсветки - светодиод 3 Вт
  • Светофильтр - синий
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для опытных
  • Назначение - лабораторные/медицинские

Комплектация

  • Стойка микроскопа с основанием, револьвером объективом, конденсорным устройством, предметным столиком, встроенным осветителем проходящего света и источником питания
  • Тринокулярная визуальная насадка
  • Планахроматические объективы: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный)
  • Окуляр WF10х/22 мм (2 шт.)
  • Синий светофильтр
  • Флакон с иммерсионным маслом
  • Сетевой адаптер
  • Пылезащитный чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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