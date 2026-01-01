Levenhuk 870T тринокулярный микроскоп

При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив).
Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика вверх и вниз, что позволяет добиться как грубой, так и точной фокусировки. Столик можно перемещать в горизонтальной плоскости по двум взаимно перпендикулярным осям с помощью отдельной ручки. Столик оснащен препаратодержателем на два образца и улучшенной конструкцией для комфорта пользователя. Перемещение столика происходит плавно, без рывков.
Светодиодное освещение, настроенное по методу Кёлера с использованием апертурной и полевой диафрагм, улучшает разрешающую способность микроскопа. Светодиод расположен под предметным столиком, имеет регулировку яркости и работает от сети переменного тока
Микроскоп используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.
Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно).
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - тринокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной насадки 30°
- Увеличение 40-1000 крат
- Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
- Окуляры WF10x/18 мм, WFH20x
- Объективы планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4х, 10х, 40хs, 100xs (масляный)
- Револьверное устройство на 4 объектива
- Межзрачковое расстояние 48-75 мм
- Диоптрийная коррекция ±5 D
- Предметный столик размером 210х150 мм, механический двухслойный, без выдвижной рейки, с препаратодержателем на два образца
- Диапазон перемещения предметного столика 75/55 мм
- Конденсор - Аббе N.A. 1,25
- Диафрагма - апертурная, полевая
- Фокусировка коаксиальная, грубая (24 мм) и точная (0,002 мм)
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 110-220В
- Тип лампы подсветки - светодиод 3 Вт
- Светофильтр - синий
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для опытных
- Назначение - лабораторные/медицинские