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Levenhuk 720B бинокулярный микроскоп
Levenhuk 720B бинокулярный микроскоп
Levenhuk 720B бинокулярный микроскоп
Levenhuk 720B бинокулярный микроскоп
Levenhuk 720B бинокулярный микроскоп
Levenhuk 720B бинокулярный микроскоп
Levenhuk 720B бинокулярный микроскоп
Levenhuk 720B бинокулярный микроскоп
Levenhuk 720B бинокулярный микроскоп
Levenhuk 720B бинокулярный микроскоп
Levenhuk 720B бинокулярный микроскоп

Levenhuk 720B бинокулярный микроскоп

Levenhuk
Артикул: OLE-3436

Лабораторный микроскоп (бинокулярный ахромат) с ахроматической оптикой и бинокулярной насадкой. Увеличение 40 - 2000 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости питается от сети. Окулярная насадка наклонена под углом 45° и вращается на 360°. Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

Описание

Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.

Для освещения образцов в микроскопе используется нижняя светодиодная подсветка с коллектором и регулировкой яркости. Световой пучок проходит через конденсор Аббе, его интенсивность можно регулировать ирисовой диафрагмой. В комплекте поставки есть светофильтры, которые помогают делать наблюдаемое изображение более контрастным и четким.

Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно). 


 Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - бинокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 30° 
  • Увеличение 40-2000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры WF10x/18 мм, WFH20x
  • Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs (подпружиненный), 100xs (масляный)
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Межзрачковое расстояние 54-75 мм
  • Диоптрийная коррекция ±6 D
  • Предметный столик размером 140x130 мм, механический двухслойный, с препаратоводителем
  • Диапазон перемещения предметного столика 75/24 мм
  • Конденсор -Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Диафрагма - ирисовая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (22 мм) и точная (0,002 мм)
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 220В/50Гц 
  • Тип лампы подсветки - светодиод 3 Вт
  • Светофильтры - синий, зеленый, желтый
  • Диапазон перемещения препарата 75x55 мм
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для опытных
  • Назначение - лабораторные/медицинские

Комплектация

  • Стойка микроскопа с основанием
  • Бинокулярная насадка
  • Ахроматические объективы: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный)
  • Окуляры (парные): WF10x и WFH20x
  • Светофильтры: синий, зеленый, желтый
  • Флакон с иммерсионным маслом
  • Пылезащитный чехол
  • Сетевой адаптер (питание 220–250 В, 50 Гц)
  • Шестигранный ключ
  • Запасной предохранитель
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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