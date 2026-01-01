Levenhuk 500T тринокулярный микроскоп

При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.
Для освещения образцов в микроскопе используется нижняя галогеновая подсветка с регулировкой яркости. Световой пучок проходит через конденсор Аббе, его интенсивность можно регулировать ирисовой диафрагмой. В комплекте поставки есть светофильтры, которые помогают делать наблюдаемое изображение более контрастным и четким.
Микроскоп используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.
Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно).
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - тринокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной насадки 30°
- Увеличение 40-1000 крат
- Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
- Окуляры WF10x/18 мм (2 шт)
- Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs (подпружиненный), 100xs (масляный)
- Револьверное устройство на 4 объектива
- Межзрачковое расстояние 48-75 мм
- Диоптрийная коррекция ±5 D
- Предметный столик размером 115x125 мм, механический двухслойный, с препаратоводителем
- Диапазон перемещения предметного столика 70/30 мм
- Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра, с регулировкой по высоте
- Диафрагма - ирисовая
- Фокусировка коаксиальная, грубая (16 мм) и точная (0,002 мм)
- Подсветка галогеновая
- Источник питания 110–220 В
- Тип лампы подсветки - с коллектором, галогенная 12 В/20 Вт
- Светофильтры - синий, зеленый, желтый
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для опытных
- Назначение - лабораторные/медицинские