Levenhuk 400M монокулярный микроскоп

Артикул: OLE-3429

Лабораторный микроскоп (монокулярный ахромат) с ахроматической оптикой и монокулярной насадкой. Увеличение 40 - 400 крат. Револьверная насадка на три объектива. Нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости питается от сети или батареек. Окулярная насадка наклонена под углом 45° и вращается на 360°. Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.