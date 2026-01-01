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Levenhuk 400M монокулярный микроскоп
Levenhuk 400M монокулярный микроскоп
Levenhuk 400M монокулярный микроскоп
Levenhuk 400M монокулярный микроскоп
Levenhuk 400M монокулярный микроскоп
Levenhuk 400M монокулярный микроскоп
Levenhuk 400M монокулярный микроскоп
Levenhuk 400M монокулярный микроскоп

Levenhuk 400M монокулярный микроскоп

Levenhuk
Артикул: OLE-3429

Лабораторный микроскоп (монокулярный ахромат) с ахроматической оптикой и монокулярной насадкой. Увеличение 40 - 400 крат. Револьверная насадка на три объектива. Нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости питается от сети или батареек. Окулярная насадка наклонена под углом 45° и вращается на 360°. Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

Описание

Предметный столик микроскопа оборудован двумя зажимами для фиксации образца. Настройка резкости осуществляется с помощью механизма грубой и точной фокусировки. Подсветка расположена снизу и представлена светодиодом с коллектором. Яркость подсветки регулируется, питание может осуществляться от батареек или сети переменного тока. Конденсор оснащен ирисовой диафрагмой и держателем фильтра.

Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно). 


 Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - монокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 45° 
  • Увеличение 40-400 крат
  • Диаметр окулярной трубки -23,2 мм
  • Окуляры WF10x/18 мм с указателем 
  • Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs (подпружиненный)
  • Револьверное устройство на три объектива
  • Предметный столик размером 110х110 мм, с зажимами
  • Диапазон перемещения предметного столика неподвижный
  • Конденсор - N.A. 0,65 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Диафрагма - ирисовая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (12 мм) и точная (0,02 мм)
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 110–220 В или 3 батарейки типа AA (нет в комплекте)
  • Тип лампы подсветки - светодиод 1 Вт, с коллектором
  • Светофильтры - синий, зеленый, желтый
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
  • Назначение - лабораторные/медицинские

Комплектация

  • Микроскоп
  • Ахроматические объективы 4х, 10х, 40хs
  • Окуляр WF10x/18 мм с указателем центра поля
  • Конденсор N.A. 0,65 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Шнур питания и зарядки
  • Фильтры: синий, зеленый, желтый
  • Пылезащитный чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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