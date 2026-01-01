Levenhuk 400M монокулярный микроскоп

Предметный столик микроскопа оборудован двумя зажимами для фиксации образца. Настройка резкости осуществляется с помощью механизма грубой и точной фокусировки. Подсветка расположена снизу и представлена светодиодом с коллектором. Яркость подсветки регулируется, питание может осуществляться от батареек или сети переменного тока. Конденсор оснащен ирисовой диафрагмой и держателем фильтра.
Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно).
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - монокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной насадки 45°
- Увеличение 40-400 крат
- Диаметр окулярной трубки -23,2 мм
- Окуляры WF10x/18 мм с указателем
- Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs (подпружиненный)
- Револьверное устройство на три объектива
- Предметный столик размером 110х110 мм, с зажимами
- Диапазон перемещения предметного столика неподвижный
- Конденсор - N.A. 0,65 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
- Диафрагма - ирисовая
- Фокусировка коаксиальная, грубая (12 мм) и точная (0,02 мм)
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 110–220 В или 3 батарейки типа AA (нет в комплекте)
- Тип лампы подсветки - светодиод 1 Вт, с коллектором
- Светофильтры - синий, зеленый, желтый
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
- Назначение - лабораторные/медицинские