Levenhuk 320 PLUS монокулярный микроскоп

При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.
Для освещения образцов в микроскопе используется нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Световой пучок проходит через конденсор Аббе, его интенсивность можно регулировать ирисовой диафрагмой. В комплекте поставки есть светофильтры, которые помогают делать наблюдаемое изображение более контрастным и четким.
Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно).
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - монокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло с антигрибковым покрытием
- Насадка поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной насадки 45°
- Увеличение 40-1600 крат
- Диаметр окулярной трубки -23,2 мм
- Окуляры WF10x с указателем, WF16x с указателем
- Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs, 100хs (масляный)
- Револьверное устройство на четыре объектива
- Предметный столик размером 110х120 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем
- Диапазон перемещения предметного столика 58/25 мм
- Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой
- Диафрагма - ирисовая
- Фокусировка коаксиальная, грубая (20 мм) и точная (0,02 мм)
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 220 В/50 Гц или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
- Тип лампы подсветки - светодиод 0,75 Вт
- Светофильтры - синий, желтый, зеленый
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
- Назначение - лабораторные/медицинские