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Levenhuk 320 BASE монокулярный микроскоп
Levenhuk 320 BASE монокулярный микроскоп
Levenhuk 320 BASE монокулярный микроскоп
Levenhuk 320 BASE монокулярный микроскоп
Levenhuk 320 BASE монокулярный микроскоп
Levenhuk 320 BASE монокулярный микроскоп
Levenhuk 320 BASE монокулярный микроскоп
Levenhuk 320 BASE монокулярный микроскоп

Levenhuk 320 BASE монокулярный микроскоп

Levenhuk
Артикул: OLE-3427

Лабораторный микроскоп (монокулярный ахромат) с ахроматической оптикой и монокулярной насадкой. Увеличение 40 - 1000 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Нижняя галогеновая подсветка с регулировкой яркости питается от сети. Окулярная насадка наклонена под углом 45° и вращается на 360°. Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

Описание

При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.

Для освещения образцов в микроскопе используется нижняя галогеновая подсветка с регулировкой яркости. Световой пучок проходит через конденсор Аббе, его интенсивность можно регулировать ирисовой диафрагмой. В комплекте поставки есть светофильтр, который помогает делать наблюдаемое изображение более контрастным и четким.

Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно). 


 Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - монокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 45° 
  • Увеличение 40-1000 крат
  • Диаметр окулярной трубки -23,2 мм
  • Окуляры WF10x 
  • Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs, 100хs (масляный)
  • Револьверное устройство на четыре объектива
  • Предметный столик размером 110х125 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем
  • Диапазон перемещения предметного столика 58/25 мм
  • Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой
  • Диафрагма - ирисовая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (20 мм) и точная (0,02 мм)
  • Подсветка галогеновая
  • Источник питания 220 В/50 Гц 
  • Тип лампы подсветки - галоген 20 Вт
  • Светофильтр - синий
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
  • Назначение - лабораторные/медицинские

Комплектация

  • Микроскоп
  • Ахроматические объективы: 4х, 10х, 40х и 100х (масляная иммерсия)
  • Широкоугольный окуляр WF10x
  • Синий фильтр
  • Флакон иммерсионного масла
  • Сетевой адаптер
  • Пылезащитный чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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