Bresser Science TRM-301 микроскоп

Описание

В микроскопе используется осветительная система по методу Келера, дающая равномерное освещение предметного столика. Благодаря применению конденсора, микроскоп обеспечивает высокую разрешающую способность как при изучении образцов, так и при микрофотографии. Четкое и ровное изображение по всему полю зрения обеспечивается благодаря планахроматическим объективам DIN 4x, 10x, 40x, 100x (Oil), входящим в комплект поставки.

Благодаря револьверному устройству на 4 объектива во время работы с этим микроскопом можно быстро выбирать нужное увеличение. Комбинации входящих в комплект объективов и окуляров позволяют получать увеличение до 1000 крат.

Характеристики: