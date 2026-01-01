Bresser Science TRM-301 микроскоп

В микроскопе используется осветительная система по методу Келера, дающая равномерное освещение предметного столика. Благодаря применению конденсора, микроскоп обеспечивает высокую разрешающую способность как при изучении образцов, так и при микрофотографии. Четкое и ровное изображение по всему полю зрения обеспечивается благодаря планахроматическим объективам DIN 4x, 10x, 40x, 100x (Oil), входящим в комплект поставки.
Благодаря револьверному устройству на 4 объектива во время работы с этим микроскопом можно быстро выбирать нужное увеличение. Комбинации входящих в комплект объективов и окуляров позволяют получать увеличение до 1000 крат.
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки тринокулярные
- Угол наклона окулярной насадки 30°
- Увеличение, крат 40–1000
- Окуляры 10x
- Объективы 4x; 10x; 40x; 100x (планахроматические)
- Револьверное устройство на 4 объектива
- Конденсор Аббе N.A. 1,25
- Диафрагма ирисовая
- Фокусировка грубая, точная
- Корпус металл
- Подсветка галогенная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания 220/240 В
- Адаптер 100-240 В; 12 В, 3 А
- Вес, кг 8,8
- Назначение лабораторные/медицинские
- Расположение подсветки нижняя
- Метод исследования светлое поле
- В комплекте чехол пылезащитный.