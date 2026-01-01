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Bresser Science TRM-301 микроскоп
Bresser Science TRM-301 микроскоп
Bresser Science TRM-301 микроскоп
Bresser Science TRM-301 микроскоп
Bresser Science TRM-301 микроскоп
Bresser Science TRM-301 микроскоп
Bresser Science TRM-301 микроскоп

Bresser Science TRM-301 микроскоп

Bresser
Артикул: MTG-2542

Bresser Science TRM-301 микроскоп. Тринокулярный микроскоп лабораторного типа, предназначенный для использования в биологии, медицине, сельском хозяйстве и в других сферах. Тринокулярная насадка позволяет изучать и производить съемку микропрепаратов. Высококачественная оптика обеспечивает отличные результаты исследований.

Описание

В микроскопе используется осветительная система по методу Келера, дающая равномерное освещение предметного столика. Благодаря применению конденсора, микроскоп обеспечивает высокую разрешающую способность как при изучении образцов, так и при микрофотографии. Четкое и ровное изображение по всему полю зрения обеспечивается благодаря планахроматическим объективам DIN 4x, 10x, 40x, 100x (Oil), входящим в комплект поставки.

Благодаря револьверному устройству на 4 объектива во время работы с этим микроскопом можно быстро выбирать нужное увеличение. Комбинации входящих в комплект объективов и окуляров позволяют получать увеличение до 1000 крат.

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки тринокулярные
  • Угол наклона окулярной насадки 30°
  • Увеличение, крат 40–1000
  • Окуляры 10x
  • Объективы 4x; 10x; 40x; 100x (планахроматические)
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25
  • Диафрагма ирисовая
  • Фокусировка грубая, точная
  • Корпус металл
  • Подсветка галогенная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания 220/240 В
  • Адаптер 100-240 В; 12 В, 3 А
  • Вес, кг 8,8
  • Назначение лабораторные/медицинские
  • Расположение подсветки нижняя
  • Метод исследования светлое поле
  • В комплекте чехол пылезащитный. 

Комплектация

  • Микроскоп Bresser Science TRM-301
  • Планахроматические объективы: 4шт.(DIN 4x, 10x, 40x, 100x (Oil))
  • Окуляр: 2 шт. (широкоугольные, WF10x/20)
  • Фильтры: 2шт.
  • Флакон с иммерсионным маслом
  • Запасная лампа подсветки 12В/20Вт
  • Защитный чехол
  • Блок питания
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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