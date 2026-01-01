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Bresser Science TFM-201 Bino
Bresser Science TFM-201 Bino
Bresser Science TFM-201 Bino
Bresser Science TFM-201 Bino
Bresser Science TFM-201 Bino
Bresser Science TFM-201 Bino
Bresser Science TFM-201 Bino

Bresser Science TFM-201 Bino

Bresser
Артикул: MTG-2563

Bresser Science TFM-201 Bino. Бинокулярный микроскоп с возможностью настройки освещения по методу Келера. Он станет отличным дополнением к исследовательской лаборатории, найдет свое применение в медицинском центре, ветеринарной клинике или высшем учебном заведении.


Описание

Бинокулярная визуальная насадка расположена под углом, что делает длительные наблюдения более комфортными. В нее уже установлена пара широкоугольных окуляров с 10-кратным увеличением. Каждый окуляр имеет диоптрийную коррекцию. Револьверное устройство вмешает четыре полупланахроматических объектива с разными увеличениями. При наблюдениях можно использовать «сухой» или масляный метод исследований. Общее увеличение микроскопа составляет от 40 до 1000 крат.

Система освещения – 3-ваттный светодиод, расположенный в нижней части микроскопа. Яркость подсветки можно регулировать, в том числе и при помощи полевой диафрагмы и конденсора Аббе с ирисовой диафрагмой. Кроме того, конденсор можно перемещать по горизонтали и вертикали. Подсветка требует подключения к сети или USB-порту внешнего устройства.

Характеристики:

  • Полупланахроматическая оптика, увеличение от 40 до 1000 крат
  • Широкоугольные окуляры с полем зрения 20 мм
  • Нижняя светодиодная подсветка, возможность настройки освещения по Келеру
  • Регулировка яркости освещения, питание от сети или USB-порта
  • Диоптрийная коррекция обоих окуляров. 
  • Межзрачковое расстояние, мм - 55–75
  • Предметный столик - с препаратоводителем
  • Объективы - полупланахроматические: 4x, 10x, 40x, 100x (масляный)
  • Конденсор - центрируемый Аббе N.A. 1,25
  • Фокусировка - грубая
  • Лампа - 3 Вт

Комплектация

  • Микроскоп с бинокулярной насадкой
  • Окуляры WF10x (2 шт.)
  • Объективы полупланахроматические: 4x, 10x, 40x, 100x (масляный)
  • Флакон с иммерсионным маслом
  • Пылезащитный чехол
  • USB-кабель
  • Сетевой адаптер
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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