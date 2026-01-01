Bresser Science TFM-201 Bino

Описание

Бинокулярная визуальная насадка расположена под углом, что делает длительные наблюдения более комфортными. В нее уже установлена пара широкоугольных окуляров с 10-кратным увеличением. Каждый окуляр имеет диоптрийную коррекцию. Револьверное устройство вмешает четыре полупланахроматических объектива с разными увеличениями. При наблюдениях можно использовать «сухой» или масляный метод исследований. Общее увеличение микроскопа составляет от 40 до 1000 крат.

Система освещения – 3-ваттный светодиод, расположенный в нижней части микроскопа. Яркость подсветки можно регулировать, в том числе и при помощи полевой диафрагмы и конденсора Аббе с ирисовой диафрагмой. Кроме того, конденсор можно перемещать по горизонтали и вертикали. Подсветка требует подключения к сети или USB-порту внешнего устройства.

Характеристики: