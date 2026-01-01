Bresser Science TFM-201 Bino

Бинокулярная визуальная насадка расположена под углом, что делает длительные наблюдения более комфортными. В нее уже установлена пара широкоугольных окуляров с 10-кратным увеличением. Каждый окуляр имеет диоптрийную коррекцию. Револьверное устройство вмешает четыре полупланахроматических объектива с разными увеличениями. При наблюдениях можно использовать «сухой» или масляный метод исследований. Общее увеличение микроскопа составляет от 40 до 1000 крат.
Система освещения – 3-ваттный светодиод, расположенный в нижней части микроскопа. Яркость подсветки можно регулировать, в том числе и при помощи полевой диафрагмы и конденсора Аббе с ирисовой диафрагмой. Кроме того, конденсор можно перемещать по горизонтали и вертикали. Подсветка требует подключения к сети или USB-порту внешнего устройства.
Характеристики:
- Полупланахроматическая оптика, увеличение от 40 до 1000 крат
- Широкоугольные окуляры с полем зрения 20 мм
- Нижняя светодиодная подсветка, возможность настройки освещения по Келеру
- Регулировка яркости освещения, питание от сети или USB-порта
- Диоптрийная коррекция обоих окуляров.
- Межзрачковое расстояние, мм - 55–75
- Предметный столик - с препаратоводителем
- Объективы - полупланахроматические: 4x, 10x, 40x, 100x (масляный)
- Конденсор - центрируемый Аббе N.A. 1,25
- Фокусировка - грубая
- Лампа - 3 Вт