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Bresser Science MTL-201 микроскоп
Bresser Science MTL-201 микроскоп
Bresser Science MTL-201 микроскоп
Bresser Science MTL-201 микроскоп
Bresser Science MTL-201 микроскоп
Bresser Science MTL-201 микроскоп
Bresser Science MTL-201 микроскоп
Bresser Science MTL-201 микроскоп

Bresser Science MTL-201 микроскоп

Bresser
Артикул: MTG-2552

Bresser Science MTL-201 микроскоп. Профессиональный металлографический (металлургический) микроскоп, позволяющий изучать непрозрачные объекты на больших увеличениях (50-800 крат). Такой микроскоп станет верным помощником в минералогических и точных инженерных исследованиях, а также в электронике.

Описание

Микроскоп оборудован большим удобным предметным столиком (250x230 мм), положение которого регулируется по обеим осям. Ручки грубой и точной (70 мкм за оборот) фокусировки расположены коаксиально. Осветитель представляет собой галогенную лампу регулируемой яркости. Микроскоп оснащен также полевой центрируемой диафрагмой, набором светофильтров и комбинацией поляризатора и анализатора.

В комплект входят 5 объективов, которые дают увеличения в диапазоне от 50 до 800 крат. 5-гнездное револьверное устройство позволяет оперативно выбирать нужное увеличение, не отрываясь от работы. Тринокулярная насадка обеспечивает удобную работу с микроскопом и возможность фиксировать результаты исследований (требуется подключение камеры, в комплект не входят).

Характеристики:

  • Тип микроскопа - стереоскопические/инструментальные, световые/оптические
  • Тринокулярная насадка
  • Большой предметный столик 250х230 мм
  • Коаксиальные ручки грубой и точной фокусировки
  • Мощная галогенная подсветка
  • Полевая диафрагма и фильтры в комплекте
  • Поляризатор/анализатор
  • Планахроматические объективы
  • 5-гнездная револьверная головка
  • Регулируемое межзрачковое расстояние
  • Диоптрийная коррекция окуляров
  • Окуляры - WF10x
  • Объективы - DIN 5x (рабочее расстояние 15,3 мм); 10x (рабочее расстояние 8,9 мм); 20x (рабочее расстояние 7,4 мм); 40x (рабочее расстояние 3,5 мм); 80x (рабочее расстояние 0,7 мм)
  • Угол наклона окулярной насадки - 30°
  • Фокусировка - грубая, точная
  • Вес - 13,8 кг

Комплектация

  • Микроскоп Bresser Science MTL-201
  • Планахроматические объективы (5 шт)
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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