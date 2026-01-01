Bresser Science MTL-201 микроскоп

Описание

Микроскоп оборудован большим удобным предметным столиком (250x230 мм), положение которого регулируется по обеим осям. Ручки грубой и точной (70 мкм за оборот) фокусировки расположены коаксиально. Осветитель представляет собой галогенную лампу регулируемой яркости. Микроскоп оснащен также полевой центрируемой диафрагмой, набором светофильтров и комбинацией поляризатора и анализатора.

В комплект входят 5 объективов, которые дают увеличения в диапазоне от 50 до 800 крат. 5-гнездное револьверное устройство позволяет оперативно выбирать нужное увеличение, не отрываясь от работы. Тринокулярная насадка обеспечивает удобную работу с микроскопом и возможность фиксировать результаты исследований (требуется подключение камеры, в комплект не входят).

Характеристики: