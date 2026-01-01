Bresser Science MTL-201 микроскоп

Микроскоп оборудован большим удобным предметным столиком (250x230 мм), положение которого регулируется по обеим осям. Ручки грубой и точной (70 мкм за оборот) фокусировки расположены коаксиально. Осветитель представляет собой галогенную лампу регулируемой яркости. Микроскоп оснащен также полевой центрируемой диафрагмой, набором светофильтров и комбинацией поляризатора и анализатора.
В комплект входят 5 объективов, которые дают увеличения в диапазоне от 50 до 800 крат. 5-гнездное револьверное устройство позволяет оперативно выбирать нужное увеличение, не отрываясь от работы. Тринокулярная насадка обеспечивает удобную работу с микроскопом и возможность фиксировать результаты исследований (требуется подключение камеры, в комплект не входят).
Характеристики:
- Тип микроскопа - стереоскопические/инструментальные, световые/оптические
- Тринокулярная насадка
- Большой предметный столик 250х230 мм
- Коаксиальные ручки грубой и точной фокусировки
- Мощная галогенная подсветка
- Полевая диафрагма и фильтры в комплекте
- Поляризатор/анализатор
- Планахроматические объективы
- 5-гнездная револьверная головка
- Регулируемое межзрачковое расстояние
- Диоптрийная коррекция окуляров
- Окуляры - WF10x
- Объективы - DIN 5x (рабочее расстояние 15,3 мм); 10x (рабочее расстояние 8,9 мм); 20x (рабочее расстояние 7,4 мм); 40x (рабочее расстояние 3,5 мм); 80x (рабочее расстояние 0,7 мм)
- Угол наклона окулярной насадки - 30°
- Фокусировка - грубая, точная
- Вес - 13,8 кг