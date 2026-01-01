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Bresser Science MPO-401 микроскоп
Bresser Science MPO-401 микроскоп
Bresser Science MPO-401 микроскоп
Bresser Science MPO-401 микроскоп
Bresser Science MPO-401 микроскоп

Bresser Science MPO-401 микроскоп

Bresser
Артикул: MTG-2543

Bresser Science MPO-401 микроскоп. Профессиональный поляризационный микроскоп для использования в медицине, биологии, минералогии и геологии. Входящие в комплект объективы обеспечивают увеличение в диапазоне от 40 до 1000 крат. Микроскоп позволяет проводить исследования в поляризованном свете и в светлом поле.

Описание

Поляризационный микроскоп Bresser Science MPO-401 оборудован круглым центрируемым предметным столиком со шкалой, поворачивающимся на 360 градусов. Освещение осуществляется за счет 20-ваттной галогенной лампы с возможностью регулировки яркости. Галогенная подсветка отличается приятным для глаз желтоватым свечением. Помните, что галогенный осветитель нельзя трогать руками и мочить.

Для освещения по Келеру в микроскопе используется полевая диафрагма. Микроскоп Bresser Science также оборудован поворотным поляризатором и анализатором, 4-гнездным револьверным устройством и вспомогательной линзой Амичи-Бертрана для коноскопического наблюдения. Линза Бертрана, установленная в Bresser Science MPO-401, находится в тубусе микроскопа.

Тринокулярная насадка наклонена на 30 градусов и оборудована широкоугольными окулярами. Межзрачковое расстояние и диоптрии настраиваются под индивидуальные особенности каждого пользователя.

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки тринокулярные
  • Угол наклона окулярной насадки 30°
  • Увеличение, крат 40–1000
  • Окуляры WF10x
  • Объективы DIN 4x; 10x; 40x S; 100x (иммерсионный)
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Конденсор Аббе
  • Диафрагма полевая
  • Фокусировка грубая, точная
  • Подсветка галогенная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания 220/240 В
  • Адаптер адаптер переменного тока
  • Вес, кг 9,3
  • Оптическая схема ахромат
  • Назначение лабораторные/медицинские
  • Расположение подсветки нижняя
  • Метод исследования светлое поле
  • В комплекте чехол пылезащитный.

Комплектация

  • Микроскоп Bresser Science MPO-401
  • Компенсаторы (Лямбда, Лямбда/4, Кварц)
  • Линза Амичи-Бертрана
  • Защитный чехол
  • Сетевой адаптер
  • Фильтры (голубой, матовый)
  • Иммерсионное масло
  • Широкоугольные окуляры WF10x (23 мм)
  • Планахроматические поляризационные объективы: 4х, 10х, 40х подпружиненный, 100х иммерсионный, подпружиненный

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