Bresser Science MPO-401 микроскоп

Поляризационный микроскоп Bresser Science MPO-401 оборудован круглым центрируемым предметным столиком со шкалой, поворачивающимся на 360 градусов. Освещение осуществляется за счет 20-ваттной галогенной лампы с возможностью регулировки яркости. Галогенная подсветка отличается приятным для глаз желтоватым свечением. Помните, что галогенный осветитель нельзя трогать руками и мочить.
Для освещения по Келеру в микроскопе используется полевая диафрагма. Микроскоп Bresser Science также оборудован поворотным поляризатором и анализатором, 4-гнездным револьверным устройством и вспомогательной линзой Амичи-Бертрана для коноскопического наблюдения. Линза Бертрана, установленная в Bresser Science MPO-401, находится в тубусе микроскопа.
Тринокулярная насадка наклонена на 30 градусов и оборудована широкоугольными окулярами. Межзрачковое расстояние и диоптрии настраиваются под индивидуальные особенности каждого пользователя.
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки тринокулярные
- Угол наклона окулярной насадки 30°
- Увеличение, крат 40–1000
- Окуляры WF10x
- Объективы DIN 4x; 10x; 40x S; 100x (иммерсионный)
- Револьверное устройство на 4 объектива
- Конденсор Аббе
- Диафрагма полевая
- Фокусировка грубая, точная
- Подсветка галогенная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания 220/240 В
- Адаптер адаптер переменного тока
- Вес, кг 9,3
- Оптическая схема ахромат
- Назначение лабораторные/медицинские
- Расположение подсветки нижняя
- Метод исследования светлое поле
- В комплекте чехол пылезащитный.