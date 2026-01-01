Bresser Science MPO-401 микроскоп

Описание

Поляризационный микроскоп Bresser Science MPO-401 оборудован круглым центрируемым предметным столиком со шкалой, поворачивающимся на 360 градусов. Освещение осуществляется за счет 20-ваттной галогенной лампы с возможностью регулировки яркости. Галогенная подсветка отличается приятным для глаз желтоватым свечением. Помните, что галогенный осветитель нельзя трогать руками и мочить.

Для освещения по Келеру в микроскопе используется полевая диафрагма. Микроскоп Bresser Science также оборудован поворотным поляризатором и анализатором, 4-гнездным револьверным устройством и вспомогательной линзой Амичи-Бертрана для коноскопического наблюдения. Линза Бертрана, установленная в Bresser Science MPO-401, находится в тубусе микроскопа.

Тринокулярная насадка наклонена на 30 градусов и оборудована широкоугольными окулярами. Межзрачковое расстояние и диоптрии настраиваются под индивидуальные особенности каждого пользователя.

Характеристики: