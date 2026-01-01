Bresser Science IVM-401 микроскоп

Описание

Микроскоп оборудован большим подвижным предметным столиком. Яркость мощной галогенной подсветки регулируется. Есть встроенная полевая диафрагма. В комплект поставки микроскопа входит 25x объектив для проведения исследований по методу фазового контраста. Револьверная головка на 4 объектива позволяет быстро изменять увеличения в диапазоне от 100 до 400 крат.

Ручки тонкой и грубой фокусировки расположены коаксиально по обе стороны микроскопа. Удобная тринокулярная насадка позволят одновременно изучать препарат и вести видеосъемку исследований (требуется подключение окулярной или цифровой камеры). Для расширения функциональности микроскоп можно дооснастить такими аксессуарами, как широкоугольные окуляры (WF10x, WF16x), планахроматические объективы, конденсор для исследований по методу фазового контраста, а также различными держателями для емкостей разных форм и размеров.

Характеристики: