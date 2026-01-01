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Bresser Science IVM-401 микроскоп
Bresser Science IVM-401 микроскоп
Bresser Science IVM-401 микроскоп
Bresser Science IVM-401 микроскоп
Bresser Science IVM-401 микроскоп
Bresser Science IVM-401 микроскоп
Bresser Science IVM-401 микроскоп

Bresser Science IVM-401 микроскоп

Bresser
Артикул: MTG-2559

Bresser Science IVM-401 микроскоп. Профессиональный микроскоп инвертированного типа. Такой микроскоп отлично подходит для изучения жидкостей в чашке Петри, поэтому станет незаменимым помощником в таких сферах, как водное хозяйство, экология, зоология, медицина и пр.

Описание

Микроскоп оборудован большим подвижным предметным столиком. Яркость мощной галогенной подсветки регулируется. Есть встроенная полевая диафрагма. В комплект поставки микроскопа входит 25x объектив для проведения исследований по методу фазового контраста. Револьверная головка на 4 объектива позволяет быстро изменять увеличения в диапазоне от 100 до 400 крат.

Ручки тонкой и грубой фокусировки расположены коаксиально по обе стороны микроскопа. Удобная тринокулярная насадка позволят одновременно изучать препарат и вести видеосъемку исследований (требуется подключение окулярной или цифровой камеры). Для расширения функциональности микроскоп можно дооснастить такими аксессуарами, как широкоугольные окуляры (WF10x, WF16x), планахроматические объективы, конденсор для исследований по методу фазового контраста, а также различными держателями для емкостей разных форм и размеров.

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки тринокулярные
  • Угол наклона окулярной насадки 30°
  • Увеличение, крат 100–400
  • Окуляры WF10x
  • Объективы 10x; 25x; PHP2 25x; 40x
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Предметный столик, мм 114х80
  • Конденсор поворотный
  • Диафрагма полевая
  • Фокусировка грубая, точная
  • Подсветка галогенная
  • Источник питания 220/240 В
  • Адаптер сетевой адаптер
  • Вес, кг 11,5
  • Оптическая схема ахромат
  • Назначение лабораторные/медицинские
  • Расположение подсветки нижняя
  • Метод исследования светлое поле
  • В комплекте чехол пылезащитный

Комплектация

  • Поворотный конденсор
  • Полевая диафрагма
  • Большой подвижный предметный столик 114х80 мм
  • Револьверная головка на 4 объектива
  • Планахроматические объективы с большим рабочим расстоянием 10х, 25х, 40х
  • Фазово-контрастный объектив 25х
  • Встроенный фазово-контрастный элемент
  • Мощная 30 Вт галогенная подсветка, питание от сети
  • Пара широкоугольных окуляров WF10x (23 мм)

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