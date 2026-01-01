Bresser Science ETD 101 7–45x микроскоп стереоскопический

Для наблюдений используется бинокулярная насадка, в которую установлены широкоугольные окуляры с диоптрийной коррекцией. Оптика обеспечивает хороший обзор и передачу четкой картинки без искажений. Для удобства длительных наблюдений окуляры снабжены резиновыми наглазниками. Увеличение зум-объектива можно плавно изменять в диапазоне от 0,7x до 4,5x. Общее увеличение микроскопа составляет от 7 до 45 крат. Насадку можно разворачивать на 360° и перемещать вдоль вертикального штатива.
Предметный столик представляет собой круглую пластину. Комбинированная подсветка представлена галогенными лампами мощностью 10 Вт. Можно выбрать один из трех способов освещения: только верхний осветитель, только нижний или комбинированный свет. Подсветка работает от сети переменного тока (сетевой адаптер включен в комплект поставки).
Bresser Science ETD 101 – это высококачественная оптика, удобный функционал и объемное изображение высокого качества. Микроскоп подойдет для решения широкого круга задач.
Характеристики:
- Тип микроскопа стереоскопические/инструментальные
- Тип насадки бинокулярные
- Насадка поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной насадки 45°
- Увеличение, крат 7–45
- Окуляры WF10x – 2 шт.
- Объективы зум-объектив: 0,7x–4,5x
- Межзрачковое расстояние, мм 50–75
- Предметный столик, мм матовая стеклянная пластина
- Диоптрийная коррекция окуляров, D ±5
- Фокусировка грубая
- Подсветка галогенная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания сетевой адаптер
- Тип лампы подсветки 10 Вт
- Назначение для прикладных работ
- Расположение подсветки комбинированная
- Метод исследования светлое поле
- В комплекте чехол пылезащитный