Bresser Science ETD 101 7–45x микроскоп стереоскопический

Описание

Для наблюдений используется бинокулярная насадка, в которую установлены широкоугольные окуляры с диоптрийной коррекцией. Оптика обеспечивает хороший обзор и передачу четкой картинки без искажений. Для удобства длительных наблюдений окуляры снабжены резиновыми наглазниками. Увеличение зум-объектива можно плавно изменять в диапазоне от 0,7x до 4,5x. Общее увеличение микроскопа составляет от 7 до 45 крат. Насадку можно разворачивать на 360° и перемещать вдоль вертикального штатива.

Предметный столик представляет собой круглую пластину. Комбинированная подсветка представлена галогенными лампами мощностью 10 Вт. Можно выбрать один из трех способов освещения: только верхний осветитель, только нижний или комбинированный свет. Подсветка работает от сети переменного тока (сетевой адаптер включен в комплект поставки).

Bresser Science ETD 101 – это высококачественная оптика, удобный функционал и объемное изображение высокого качества. Микроскоп подойдет для решения широкого круга задач.

Характеристики: