images
images
images
images
images
images
images
Bresser Science ETD 101 7–45x микроскоп стереоскопический
Bresser Science ETD 101 7–45x микроскоп стереоскопический
Bresser Science ETD 101 7–45x микроскоп стереоскопический
Bresser Science ETD 101 7–45x микроскоп стереоскопический
Bresser Science ETD 101 7–45x микроскоп стереоскопический
Bresser Science ETD 101 7–45x микроскоп стереоскопический
Bresser Science ETD 101 7–45x микроскоп стереоскопический

Bresser Science ETD 101 7–45x микроскоп стереоскопический

Bresser
Артикул: MTG-2541

Bresser Science ETD 101 7–45x микроскоп стереоскопический. Профессиональный оптический прибор, который найдет свое применение в машиностроении, разработке компонентов для мелкой электроники, медицине, научной и образовательной деятельности. С его помощью можно детально изучать крупные объекты, например драгоценные камни, детали механизмов, ювелирные изделия, электронные платы, масштабные модели, минералы, насекомых и многое другое.

Описание

Для наблюдений используется бинокулярная насадка, в которую установлены широкоугольные окуляры с диоптрийной коррекцией. Оптика обеспечивает хороший обзор и передачу четкой картинки без искажений. Для удобства длительных наблюдений окуляры снабжены резиновыми наглазниками. Увеличение зум-объектива можно плавно изменять в диапазоне от 0,7x до 4,5x. Общее увеличение микроскопа составляет от 7 до 45 крат. Насадку можно разворачивать на 360° и перемещать вдоль вертикального штатива.

Предметный столик представляет собой круглую пластину. Комбинированная подсветка представлена галогенными лампами мощностью 10 Вт. Можно выбрать один из трех способов освещения: только верхний осветитель, только нижний или комбинированный свет. Подсветка работает от сети переменного тока (сетевой адаптер включен в комплект поставки).

Bresser Science ETD 101 – это высококачественная оптика, удобный функционал и объемное изображение высокого качества. Микроскоп подойдет для решения широкого круга задач.

Характеристики:

  • Тип микроскопа стереоскопические/инструментальные
  • Тип насадки бинокулярные
  • Насадка поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 45°
  • Увеличение, крат 7–45
  • Окуляры WF10x – 2 шт.
  • Объективы зум-объектив: 0,7x–4,5x
  • Межзрачковое расстояние, мм 50–75
  • Предметный столик, мм матовая стеклянная пластина
  • Диоптрийная коррекция окуляров, D ±5
  • Фокусировка грубая
  • Подсветка галогенная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания сетевой адаптер
  • Тип лампы подсветки 10 Вт
  • Назначение для прикладных работ
  • Расположение подсветки комбинированная
  • Метод исследования светлое поле
  • В комплекте чехол пылезащитный

Комплектация

  • Микроскоп
  • Окуляры WF 10х с резиновыми наглазниками – 2 шт.
  • Матовая стеклянная пластина
  • Пылезащитный чехол
  • Сетевой адаптер (230 В)
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Амира Фриц
Амира Фриц
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Эдуард Буба
Эдуард Буба
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.