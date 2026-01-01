images
images
images
images
images
images
Bresser Science ADL-601P микроскоп
Bresser Science ADL-601P микроскоп
Bresser Science ADL-601P микроскоп
Bresser Science ADL-601P микроскоп
Bresser Science ADL-601P микроскоп
Bresser Science ADL-601P микроскоп

Bresser Science ADL-601P микроскоп

Bresser
Артикул: MTG-2538

Bresser Science ADL-601P микроскоп. Профессиональный лабораторный микроскоп с возможностью изучения препаратов в проходящем и отраженном свете, а также проведения исследований поляризационным методом. Поляризационный микроскоп незаменим при исследовании объектов, имеющих неоднородные оптические свойства. Тринокулярная насадка наклонена под углом 30 градусов и позволяет одновременно изучать микропрепараты и фиксировать результаты исследований (камера в комплект не входит).

Описание

Галогенная подсветка мощностью 20 Вт может быть адаптирована для конкретных наблюдений с помощью колеса с цветными светофильтрами, а также их комбинаций с поляризатором или анализатором. Конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой позволяет плавно изменять яркость подсветки. Револьверное устройство на 4 объектива дает еще больше возможностей для исследования микропрепаратов: входящие в комплект поставки объективы позволяют получать увеличения в диапазоне от 50 до 600 крат и быстро выбирать нужное прямо во время работы.

Положение предметного столика регулируется, есть ручки грубой и точной фокусировки, расположенные коаксиально. Можно также настроить межзрачковое расстояние и значение диоптрийной подстройки окуляров.

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки тринокулярные
  • Угол наклона окулярной насадки 30°
  • Увеличение, крат 50–600
  • Окуляры WF10x/23
  • Объективы 5x; 10x; 40x; 60x
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25
  • Фокусировка грубая
  • Подсветка галогенная
  • Источник питания 220/240 В
  • Адаптер адаптер переменного тока
  • Вес, кг 8,5
  • Оптическая схема ахромат
  • Назначение лабораторные/медицинские
  • Расположение подсветки комбинированная
  • Метод исследования светлое поле
  • В комплекте чехол пылезащитный

Комплектация

  • Микроскоп Bresser Science ADL-601P
  • Иммерсионное масло
  • Защитный чехол для хранения
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
Видеоурок «5 способов улучшить качество аудио в видеороликах»
Видеоурок «5 способов улучшить качество аудио в видеороликах»
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Лилиан Бассман - гимн женственности и элегантности
Лилиан Бассман - гимн женственности и элегантности
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.