Bresser Science ADL-601P микроскоп

Описание

Галогенная подсветка мощностью 20 Вт может быть адаптирована для конкретных наблюдений с помощью колеса с цветными светофильтрами, а также их комбинаций с поляризатором или анализатором. Конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой позволяет плавно изменять яркость подсветки. Револьверное устройство на 4 объектива дает еще больше возможностей для исследования микропрепаратов: входящие в комплект поставки объективы позволяют получать увеличения в диапазоне от 50 до 600 крат и быстро выбирать нужное прямо во время работы.

Положение предметного столика регулируется, есть ручки грубой и точной фокусировки, расположенные коаксиально. Можно также настроить межзрачковое расстояние и значение диоптрийной подстройки окуляров.

Характеристики: