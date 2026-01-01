Bresser Science ADL-601P микроскоп

Галогенная подсветка мощностью 20 Вт может быть адаптирована для конкретных наблюдений с помощью колеса с цветными светофильтрами, а также их комбинаций с поляризатором или анализатором. Конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой позволяет плавно изменять яркость подсветки. Револьверное устройство на 4 объектива дает еще больше возможностей для исследования микропрепаратов: входящие в комплект поставки объективы позволяют получать увеличения в диапазоне от 50 до 600 крат и быстро выбирать нужное прямо во время работы.
Положение предметного столика регулируется, есть ручки грубой и точной фокусировки, расположенные коаксиально. Можно также настроить межзрачковое расстояние и значение диоптрийной подстройки окуляров.
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки тринокулярные
- Угол наклона окулярной насадки 30°
- Увеличение, крат 50–600
- Окуляры WF10x/23
- Объективы 5x; 10x; 40x; 60x
- Револьверное устройство на 4 объектива
- Конденсор Аббе N.A. 1,25
- Фокусировка грубая
- Подсветка галогенная
- Источник питания 220/240 В
- Адаптер адаптер переменного тока
- Вес, кг 8,5
- Оптическая схема ахромат
- Назначение лабораторные/медицинские
- Расположение подсветки комбинированная
- Метод исследования светлое поле
- В комплекте чехол пылезащитный