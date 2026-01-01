Bresser Researcher ICD LED 20x–80x микроскоп

Описание

Bresser Researcher ICD LED 20x-80x комплектуется двумя парами широкоугольных окуляров с увеличением 10 и 20 крат. Имеется возможность диоптрийной корректировки, поэтому пользователь может настроить микроскоп для максимально удобной работы в соответствии с индивидуальными особенностями своего зрения.

Микроскоп дает увеличение от 20 до 80 крат, поэтому его можно использовать для прикладных работ и для некоторых биологических наблюдений. Бинокулярная насадка может вращаться на 360°, что позволяет комфортно вести наблюдения из разных положений.

Неподвижный предметный столик оснащен зажимами для микропрепаратов. Светодиодная подсветка комбинированная, верхний и нижний осветители могут включаться как одновременно, так и по отдельности. Яркость подсветки регулируется.

Питание микроскопа осуществляется от сети переменного тока, однако прибор может работать и полностью автономно.

Характеристики: