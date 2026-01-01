Bresser Researcher ICD LED 20x–80x микроскоп

Bresser Researcher ICD LED 20x-80x комплектуется двумя парами широкоугольных окуляров с увеличением 10 и 20 крат. Имеется возможность диоптрийной корректировки, поэтому пользователь может настроить микроскоп для максимально удобной работы в соответствии с индивидуальными особенностями своего зрения.
Микроскоп дает увеличение от 20 до 80 крат, поэтому его можно использовать для прикладных работ и для некоторых биологических наблюдений. Бинокулярная насадка может вращаться на 360°, что позволяет комфортно вести наблюдения из разных положений.
Неподвижный предметный столик оснащен зажимами для микропрепаратов. Светодиодная подсветка комбинированная, верхний и нижний осветители могут включаться как одновременно, так и по отдельности. Яркость подсветки регулируется.
Питание микроскопа осуществляется от сети переменного тока, однако прибор может работать и полностью автономно.
Характеристики:
- Тип микроскопа стереоскопические/инструментальные
- Тип насадки бинокулярные
- Насадка поворотная на 360°
- Увеличение, крат 20–80
- Окуляры WF10x, WF20x
- Объективы 2x/4x
- Рабочее расстояние, мм 68
- Межзрачковое расстояние, мм 55–75
- Предметный столик, мм неподвижный, с препаратодержателями
- Диоптрийная коррекция окуляров, D ±5
- Подсветка светодиодная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания 220/240 В
- Питание от батареек/аккумулятора
- Назначение для прикладных работ
- Расположение подсветки комбинированная
- Метод исследования светлое поле