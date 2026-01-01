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Bresser Researcher ICD LED 20x–80x микроскоп
Bresser Researcher ICD LED 20x–80x микроскоп
Bresser Researcher ICD LED 20x–80x микроскоп
Bresser Researcher ICD LED 20x–80x микроскоп
Bresser Researcher ICD LED 20x–80x микроскоп
Bresser Researcher ICD LED 20x–80x микроскоп

Bresser Researcher ICD LED 20x–80x микроскоп

Bresser
Артикул: MTG-2546

Bresser Researcher ICD LED 20x–80x микроскоп. Универсальный микроскоп, позволяющий проводить исследования препаратов как в отраженном, так и в проходящем свете. С помощью микроскопа можно изучать прозрачные и непрозрачные образцы, что значительно расширяет сферу применения прибора. Микроскоп позволяет получить четкое и детальное изображение.

Описание

Bresser Researcher ICD LED 20x-80x комплектуется двумя парами широкоугольных окуляров с увеличением 10 и 20 крат. Имеется возможность диоптрийной корректировки, поэтому пользователь может настроить микроскоп для максимально удобной работы в соответствии с индивидуальными особенностями своего зрения.

Микроскоп дает увеличение от 20 до 80 крат, поэтому его можно использовать для прикладных работ и для некоторых биологических наблюдений. Бинокулярная насадка может вращаться на 360°, что позволяет комфортно вести наблюдения из разных положений.

Неподвижный предметный столик оснащен зажимами для микропрепаратов. Светодиодная подсветка комбинированная, верхний и нижний осветители могут включаться как одновременно, так и по отдельности. Яркость подсветки регулируется.

Питание микроскопа осуществляется от сети переменного тока, однако прибор может работать и полностью автономно.

Характеристики:

  • Тип микроскопа стереоскопические/инструментальные
  • Тип насадки бинокулярные
  • Насадка поворотная на 360°
  • Увеличение, крат 20–80
  • Окуляры WF10x, WF20x
  • Объективы 2x/4x
  • Рабочее расстояние, мм 68
  • Межзрачковое расстояние, мм 55–75
  • Предметный столик, мм неподвижный, с препаратодержателями
  • Диоптрийная коррекция окуляров, D ±5
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания 220/240 В
  • Питание от батареек/аккумулятора 
  • Назначение для прикладных работ
  • Расположение подсветки комбинированная
  • Метод исследования светлое поле

Комплектация

  • Микроскоп Bresser Researcher ICD LED 20x-80x
  • Широкоугольные окуляры WF10x и WF20x
  • Адаптер переменного тока
  • Перезаряжаемые аккумуляторы
  • Чехол для микроскопа
  • Ключ для регулировки усилия ручек фокусировки
  • Пластины для предметного столика (2 шт.: черная и белая)
  • Резиновые наглазники (2 шт.)
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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