Bresser LCD 50x–2000x микроскоп цифровой

Описание

Микроскоп комплектуется тремя объективами. Револьверное устройство позволяет быстро сменить кратность. Вместо окуляра используется цифровая камера 5 Мпикс с максимальным разрешением 3264x2448. Микроскоп дает оптическое увеличение в диапазон от 50 до 500 крат, а цифровой зум 4x позволяет получить увеличение до 2000 крат.

Изображение выводится на цветной ЖК-дисплей с диагональю 3,5", благодаря чему микроскоп удобно использовать при групповых работах. Кроме того, увеличенное изображение микропрепарата можно сохранить в формате JPEG. Также имеется возможность записи видео в формате 3gp. На боковой стороне дисплея имеется слот для карт формата SD.

Предметный столик с нониусом и препаратоводителем позволяет перемещать изучаемый объект, не прикасаясь к нему руками. Подсветка осуществляется с помощью светодиодов. Нижняя подсветка используется для изучения прозрачных объектов, а верхняя предназначена для исследования непрозрачных объектов в отраженном свете. Под предметным столиком расположен диск с 6 светофильтрами.

Микроскоп Bresser LCD 50x-2000x имеет богатую комплектацию, что делает его незаменимым для начинающих биологов. В комплект входят не только необходимые для работы аксессуары, но и набор готовых микропрепаратов.

Характеристики: