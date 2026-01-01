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Bresser LCD 50x–2000x микроскоп цифровой
Bresser LCD 50x–2000x микроскоп цифровой
Bresser LCD 50x–2000x микроскоп цифровой
Bresser LCD 50x–2000x микроскоп цифровой
Bresser LCD 50x–2000x микроскоп цифровой
Bresser LCD 50x–2000x микроскоп цифровой
Bresser LCD 50x–2000x микроскоп цифровой

Bresser LCD 50x–2000x микроскоп цифровой

Bresser
Артикул: MTG-2540

Bresser LCD 50x–2000x микроскоп цифровой.  Микроскоп, с помощью которого можно проводить изучение препаратов как в проходящем, так и в отраженном свете. Большой диапазон увеличения позволяет использовать прибор в самых различных областях. Микроскоп подходит для обучения школьников и студентов-биологов, исследований в области нумизматики или филателии, проведения работ с микроэлектроникой.

Описание

Микроскоп комплектуется тремя объективами. Револьверное устройство позволяет быстро сменить кратность. Вместо окуляра используется цифровая камера 5 Мпикс с максимальным разрешением 3264x2448. Микроскоп дает оптическое увеличение в диапазон от 50 до 500 крат, а цифровой зум 4x позволяет получить увеличение до 2000 крат.

Изображение выводится на цветной ЖК-дисплей с диагональю 3,5", благодаря чему микроскоп удобно использовать при групповых работах. Кроме того, увеличенное изображение микропрепарата можно сохранить в формате JPEG. Также имеется возможность записи видео в формате 3gp. На боковой стороне дисплея имеется слот для карт формата SD.

Предметный столик с нониусом и препаратоводителем позволяет перемещать изучаемый объект, не прикасаясь к нему руками. Подсветка осуществляется с помощью светодиодов. Нижняя подсветка используется для изучения прозрачных объектов, а верхняя предназначена для исследования непрозрачных объектов в отраженном свете. Под предметным столиком расположен диск с 6 светофильтрами.

Микроскоп Bresser LCD 50x-2000x имеет богатую комплектацию, что делает его незаменимым для начинающих биологов. В комплект входят не только необходимые для работы аксессуары, но и набор готовых микропрепаратов.

Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровые, световые/оптические, биологические
  • Тип насадки цифровой дисплей/монитор ПК
  • Увеличение, крат 50–2000
  • Объективы 4x, 10x, 40x
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Предметный столик, мм координатный, с нониусом и препаратоводителем
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания USB-кабель; 220 В / 50 Гц
  • Светофильтры 6 шт.
  • Число мегапикселей 5 (с интерполяцией до 8)
  • Чувствительный элемент 3,5
  • Возможность записи видео есть
  • Кадровая частота до 10 кадров в секунду с разрешением 320x240 Пикс
  • Место использования окулярная трубка, вместо окуляра
  • Формат изображения *.jpeg
  • Максимальное разрешение 3264x2448
  • Выход mini-USB
  • Системные требования Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит)
  • Видео 3gp
  • Назначение школьные/учебные, лабораторные/медицинские
  • Расположение подсветки комбинированная
  • Метод исследования светлое поле
  • Набор для опытов в комплекте есть 
  • В комплекте чехол пылезащитный

Комплектация

  • Микроскоп Bresser LCD 50x-2000x
  • Объективы 4x, 10x, 40x
  • Координатный предметный столик с нониусом и препаратоводителем
  • Диск с цветными фильтрами
  • USB-кабель
  • Сетевой адаптер (питание 220 В / 5 В, 50 Гц)
  • Набор аксессуаров
  • Набор предметных и покровных стекол
  • Флакон с дрожжами
  • Флакон со смолой для изготовления препаратов
  • Флакон с морской солью
  • Флакон с яйцами артемии
  • Инкубатор для артемии
  • Нейлоновый чехол

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