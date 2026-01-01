Bresser LCD 50x–2000x микроскоп цифровой

Микроскоп комплектуется тремя объективами. Револьверное устройство позволяет быстро сменить кратность. Вместо окуляра используется цифровая камера 5 Мпикс с максимальным разрешением 3264x2448. Микроскоп дает оптическое увеличение в диапазон от 50 до 500 крат, а цифровой зум 4x позволяет получить увеличение до 2000 крат.
Изображение выводится на цветной ЖК-дисплей с диагональю 3,5", благодаря чему микроскоп удобно использовать при групповых работах. Кроме того, увеличенное изображение микропрепарата можно сохранить в формате JPEG. Также имеется возможность записи видео в формате 3gp. На боковой стороне дисплея имеется слот для карт формата SD.
Предметный столик с нониусом и препаратоводителем позволяет перемещать изучаемый объект, не прикасаясь к нему руками. Подсветка осуществляется с помощью светодиодов. Нижняя подсветка используется для изучения прозрачных объектов, а верхняя предназначена для исследования непрозрачных объектов в отраженном свете. Под предметным столиком расположен диск с 6 светофильтрами.
Микроскоп Bresser LCD 50x-2000x имеет богатую комплектацию, что делает его незаменимым для начинающих биологов. В комплект входят не только необходимые для работы аксессуары, но и набор готовых микропрепаратов.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые, световые/оптические, биологические
- Тип насадки цифровой дисплей/монитор ПК
- Увеличение, крат 50–2000
- Объективы 4x, 10x, 40x
- Револьверное устройство на 3 объектива
- Предметный столик, мм координатный, с нониусом и препаратоводителем
- Подсветка светодиодная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания USB-кабель; 220 В / 50 Гц
- Светофильтры 6 шт.
- Число мегапикселей 5 (с интерполяцией до 8)
- Чувствительный элемент 3,5
- Возможность записи видео есть
- Кадровая частота до 10 кадров в секунду с разрешением 320x240 Пикс
- Место использования окулярная трубка, вместо окуляра
- Формат изображения *.jpeg
- Максимальное разрешение 3264x2448
- Выход mini-USB
- Системные требования Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит)
- Видео 3gp
- Назначение школьные/учебные, лабораторные/медицинские
- Расположение подсветки комбинированная
- Метод исследования светлое поле
- Набор для опытов в комплекте есть
- В комплекте чехол пылезащитный