Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп зеленый

Описание

У микроскопа монокулярная насадка, предметный столик с зажимами и комбинированная светодиодная подсветка с регулировкой яркости. С его помощью можно проводить исследования по методу светлого поля в проходящем и отраженном свете. Для регулировки резкости используется грубая фокусировка. Из оптических аксессуаров в комплекте есть два широкопольных окуляра, три объектива разной кратности и линза Барлоу, приближающая в два раза. В набор для опытов включены готовые микропрепараты, инструменты для создания образцов, флаконы с реагентами, предметные и покровные стекла и многое другое. Кроме того, есть адаптер для смартфона. Используя его, на микроскоп можно установить мобильный телефон, который позволит вести фото- и видеосъемку исследований на встроенную в него камеру.

Подсветка оптического прибора работает от стандартных батареек (в комплекте).

Характеристики: