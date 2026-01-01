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Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп фиолетовый
Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп фиолетовый
Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп фиолетовый
Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп фиолетовый

Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп фиолетовый

Bresser
Артикул: MTG-2576

Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп фиолетовый. Микроскоп позволяет изучать самые разные биологические образцы – прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные. В него можно увидеть даже бактерии. В комплекте с микроскопом идет набор для опытов, инструменты для создания микропрепаратов, адаптер для смартфона. С помощью последнего на микроскоп можно устанавливать мобильный телефон, чтобы снимать на его камеру фото и видео микроисследований. Микроскоп Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x – яркий оптический прибор для серьезных исследований.

Описание

У микроскопа монокулярная насадка, предметный столик с зажимами и комбинированная светодиодная подсветка с регулировкой яркости. С его помощью можно проводить исследования по методу светлого поля в проходящем и отраженном свете. Для регулировки резкости используется грубая фокусировка. Из оптических аксессуаров в комплекте есть два широкопольных окуляра, три объектива разной кратности и линза Барлоу, приближающая в два раза. В набор для опытов включены готовые микропрепараты, инструменты для создания образцов, флаконы с реагентами, предметные и покровные стекла и многое другое. Кроме того, есть адаптер для смартфона. Используя его, на микроскоп можно установить мобильный телефон, который позволит вести фото- и видеосъемку исследований на встроенную в него камеру.

Подсветка оптического прибора работает от стандартных батареек (в комплекте).

Характеристики:

  • Биологический монокулярный микроскоп начального уровня
  • Диапазон увеличений – от 40 до 1600 крат
  • Можно изучать прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные образцы
  • Светодиодная подсветка с регулировкой яркости
  • В комплект поставки включен набор для опытов и адаптер для смартфона
  • Окуляры - широкопольные: WF10x, WF20x
  • Фокусировка - грубая
  • Объективы - 4x, 10x, 40x
  • Вес - 2,99 кг

Комплектация

  • Микроскоп
  • Широкопольные окуляры: WF10x, WF20x
  • Объективы: 4x, 10x, 40x
  • Линза Барлоу 2х
  • Флакон с дрожжами
  • Флакон со смолой для изготовления препаратов
  • Флакон с морской солью
  • Флакон с артемией
  • Пустой флакон
  • Инкубатор для разведения артемии
  • Микротом
  • Предметные стекла – 5 шт.
  • Покровные стекла – 5 шт.
  • Готовые микропрепараты – 5 шт.
  • Батарейки типа АА – 3 шт.
  • Пробирка
  • Пинцет
  • Препаровальная игла
  • Скальпель
  • Контейнер
  • Адаптер для смартфона
  • Пылезащитный чехол

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