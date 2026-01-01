Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп красный

У микроскопа монокулярная насадка, предметный столик с зажимами и комбинированная светодиодная подсветка с регулировкой яркости. С его помощью можно проводить исследования по методу светлого поля в проходящем и отраженном свете. Для регулировки резкости используется грубая фокусировка. Из оптических аксессуаров в комплекте есть два широкопольных окуляра, три объектива разной кратности и линза Барлоу, приближающая в два раза. В набор для опытов включены готовые микропрепараты, инструменты для создания образцов, флаконы с реагентами, предметные и покровные стекла и многое другое. Кроме того, есть адаптер для смартфона. Используя его, на микроскоп можно установить мобильный телефон, который позволит вести фото- и видеосъемку исследований на встроенную в него камеру.
Подсветка оптического прибора работает от стандартных батареек (в комплекте).
Характеристики:
- Биологический монокулярный микроскоп начального уровня
- Диапазон увеличений – от 40 до 1600 крат
- Можно изучать прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные образцы
- Светодиодная подсветка с регулировкой яркости
- В комплект поставки включен набор для опытов и адаптер для смартфона
- Окуляры - широкопольные: WF10x, WF20x
- Фокусировка - грубая
- Объективы - 4x, 10x, 40x
- Вес - 2,99 кг