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Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп белый в кейсе
Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп белый в кейсе
Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп белый в кейсе
Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп белый в кейсе
Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп белый в кейсе
Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп белый в кейсе
Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп белый в кейсе

Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп белый в кейсе

Bresser
Артикул: MTG-2573

Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп белый в кейсе. Прибор для работы с биологическими образцами любой степени прозрачности. Благодаря комбинированной подсветке он позволяет изучать и непрозрачные, и полупрозрачные, и полностью прозрачные препараты. Помимо оптических возможностей, стоит отметить комплектацию микроскопа. Здесь есть большой набор для опытов, жесткий кейс для транспортировки и хранения, а также адаптер для смартфона.

Описание

В микроскопе установлено трехгнездное револьверное устройство, в котором уже находятся объективы 4х, 10х и 40х. Монокулярная насадка наклонена под небольшим углом, поэтому длительные наблюдения не вызывают сильной усталости. Окуляров два, разной кратности, они обеспечивают хорошее поле зрения. Кроме того, увеличение оптики можно усиливать в два раза при помощи комплектной линзы Барлоу. Общее увеличение микроскопа составляет от 40 до 1600 крат, что подходит для большинства любительских микронаблюдений.

Предметный столик снабжен зажимами для микропрепаратов. Для освещения образцов используется верхняя и нижняя подсветка. Светодиоды можно включать вместе или по отдельности. Яркость подсветки регулируется. Можно дополнительно настроить освещение при помощи встроенного диска с диафрагмами. Подсветка работает от батареек, поэтому микроскоп можно использовать вдали от стационарных источников питания.

Отдельного упоминания требуют входящие в комплект аксессуары. Это набор для опытов, инструменты для создания образцов и адаптер для смартфона. Последний позволяет закреплять мобильное устройство на микроскопе и использовать его камеру для фотографирования микропрепаратов. Таким образом, можно сэкономить на покупке дорогостоящей цифровой камеры и наслаждаться красочными снимками микромира.

Микроскоп и аксессуары можно хранить и перевозить в комплектном жестком кейсе.

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки монокулярные
  • Увеличение, крат 40–1600
  • Окуляры широкопольные: WF10x, WF20x
  • Объективы 4x, 10x, 40x
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Предметный столик, мм с зажимами
  • Диафрагма диск с диафрагмами
  • Фокусировка грубая
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания батарейки типа АА – 3 шт. (в комплекте)
  • Питание от батареек/аккумулятора есть
  • Назначение школьные/учебные
  • Расположение подсветки комбинированная
  • Метод исследования светлое поле
  • Набор для опытов в комплекте есть
  • В комплекте кейс
  • Линза Барлоу в комплекте 2x

Комплектация

  • Микроскоп
  • Широкопольные окуляры: WF10x, WF20x
  • Объективы: 4x, 10x, 40x
  • Линза Барлоу 2х
  • Флакон с дрожжами
  • Флакон с артемией
  • Пустой флакон – 3 шт.
  • Инкубатор для разведения артемии
  • Микротом
  • Предметные стекла
  • Покровные стекла
  • Готовые микропрепараты
  • Батарейки типа АА – 3 шт.
  • Пробирка
  • Пинцет
  • Препаровальная игла
  • Скальпель
  • Контейнер
  • Адаптер для смартфона
  • Пылезащитный чехол
  • Кейс для транспортировки и хранения
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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