Bresser Junior Biolux SEL 40–1600x микроскоп белый в кейсе

Описание

В микроскопе установлено трехгнездное револьверное устройство, в котором уже находятся объективы 4х, 10х и 40х. Монокулярная насадка наклонена под небольшим углом, поэтому длительные наблюдения не вызывают сильной усталости. Окуляров два, разной кратности, они обеспечивают хорошее поле зрения. Кроме того, увеличение оптики можно усиливать в два раза при помощи комплектной линзы Барлоу. Общее увеличение микроскопа составляет от 40 до 1600 крат, что подходит для большинства любительских микронаблюдений.

Предметный столик снабжен зажимами для микропрепаратов. Для освещения образцов используется верхняя и нижняя подсветка. Светодиоды можно включать вместе или по отдельности. Яркость подсветки регулируется. Можно дополнительно настроить освещение при помощи встроенного диска с диафрагмами. Подсветка работает от батареек, поэтому микроскоп можно использовать вдали от стационарных источников питания.

Отдельного упоминания требуют входящие в комплект аксессуары. Это набор для опытов, инструменты для создания образцов и адаптер для смартфона. Последний позволяет закреплять мобильное устройство на микроскопе и использовать его камеру для фотографирования микропрепаратов. Таким образом, можно сэкономить на покупке дорогостоящей цифровой камеры и наслаждаться красочными снимками микромира.

Микроскоп и аксессуары можно хранить и перевозить в комплектном жестком кейсе.

Характеристики: